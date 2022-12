Bolt je je v Sloveniji pričel delovati julija letos. V Ljubljani uporabnikom ponuja izposojo okoli 300 električnih skirojev. Ob prihodu zimskih temperatur, snega in poledice so se pri podjetju odločili v duhu promocije varne vožnje začasno onemogočiti izposojo.

»Zaradi varnosti naših uporabnikov in drugih udeležencev v prometu smo se odločili, da tudi sami prispevamo k ohranjanju varnosti. Naš cilj je ponuditi najvarnejšo rešitev za mikromobilnost v mestih, kjer delujemo. Eden od načinov, kako to dosežemo, je tudi ta, da v zimskem času, ko je uporaba skirojev nevarnejša, zamrznemo uporabo električnih skirojev Bolt,« je dejal Ivan Begović, direktor mikromobilnosti za Slovenijo in Hrvaško pri Boltu.

Podjetje Bolt trenutno deluje v več kot 260 mestih, avojo prvo sezono v Sloveniji pa ocenjujejo kot zelo uspešno. Najdaljša vožnja, opravljena z električnim skirojem Bolt v Ljubljani, je merila 35 kilometrov, medtem ko je povprečna vožnja znašala 2,3 kilometre. Uporabniki storitev Bolt so se na skirojih najraje zapeljali ob petkih, največjo uporabo skirojev od njihovega prihoda v Ljubljano pa so zabeležili v sredo, 17. avgusta. Vozniki skirojev so se najpogosteje zapeljali v center Ljubljane, na Prešernov Trg, za izposojo električnega skiroja pa so se največkrat odločili med 16. in 19. uro. Podjetje ocenjuje, da so Slovenci skiroje sprejeli kot praktično prevozno sredstvo, s katerim ohranjajo mikromobilnost tudi v mestnem središču v času prometnih zamaškov.