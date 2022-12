Odgovor smo dobili iz že dostopnih cenikov počitnikovanja v sosednji Hrvaški za leto 2023. Smo namreč v času zgodnjih, po angleško »first minute« ponudb, ki so poleg popustov (v povprečju med 10 in 30 odstotki) običajno začinjene tudi z drugimi ugodnostmi: od brezplačne spremembe ali odpovedi rezervacije do določenega roka pred odhodom, brezplačnega počitnikovanja ali popustov za otroke, študente ali starejše člane družine pa vse do v času draginje aktualnih zagotovil o neobračunavanju dodatnih stroškov goriva, ki so minulo sezono pred odhodi na počitnice pošteno razjezili marsikaterega dopustnika. Skratka, namen prvih ponudb je, da čim bolj zgodaj k rezervaciji pritegnejo čim več lovcev na dobre cene poletnih počitniških potovanj, za kar je idealno obdobje izteka starega in začetek novega leta.

Na oblikovanje cen vpliva več dejavnikov, glede na ponudbe pa bo očitno prihodnje leto turistična sezona na Hrvaškem v povprečju cenovno precej bolj zasoljena od minule. Navedimo nekaj primerov: najem enake mobilne hiške v kampu Mareda v Istri je prihodnje leto v primerljivem obdobju dražji za 30 odstotkov, podobno velja za mobilne hiške v kampu Šimuni, kjer so obiskovalci prejeli ponudbe s cenami, ki za 40 do 70 odstotkov presegajo cene zadnje sezone. Zelo nazoren primer skoka cen v pičlih dveh letih je tudi znesek počitnikovanja štiričlanske družine v slamnatih hiškah v Pine Beachu v Pakoštanah. Če je še pred dvema letoma družina za devetdnevno počitnikovanje odštela dobrih 1500 evrov, je z vštetimi ugodnostmi zgodnje prijave za identično hiško z identičnim programom prihodnjega julija treba odšteti skoraj 2700 evrov. Brez popustov bi ta vsota dosegla 3000 evrov. Bistvenih odstopanj ni niti pri preverjanju cen prek ene največjih potovalnih platform​ za iskanje nastanitev Booking.com.

Kljub temu že kratko brskanje po spletnem portalu www.hrvaska.net potrdi, da ostaja zanimanje za počitnikovanje na Hrvaškem visoko ne glede na višino cene ponudb. Veliko ponudb na spletu spremlja opozorilo, da gre za zadnjo oziroma eno od zadnjih sob, ki je še na voljo za rezervacijo – to velja tako za devetdnevne julijske počitnice štiričlanske družine v trizvezdničnem hotelu na Dugem otoku za približno 1300 evrov kot tudi za dopust v apartmajih z zajtrkom v razkošju borove sence in bližine plaže v Vodicah, za kar bi družina v istem časovnem obdobju odštela od 3200 do 4500 evrov.

