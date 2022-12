Svetovno kulinarično prvenstvo Villeroy & Boch, ki ima 50-letno tradicijo, se v Luksemburgu odvija vsaka štiri leta v okviru sejma Expogast. Slovenija se tekmovanja redno udeležuje. Pred štirimi leti je osvojila bronasto priznanje, letos pa je izenačila svojo najboljšo uvrstitev, to je srebrno priznanje, ki ga je osvojila tudi že pred osmimi leti, vendar je tokrat imela bistveno več točk.

Kot je povedal sekretar Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije Staš Zorzo, gre za enega največjih uspehov slovenskega reprezentančnega kuhanja, ki poteka na prostovoljni osnovi in s skromnimi finančnimi sredstvi.

Srebrno priznanje je Slovenijo v disciplini toplega menija uvrstilo v zlato sredino nastopajočih, kjer so ji družbo delale kulinarične velesile, kot so Singapur, ZDA, Danska in Italija. Absolutno zmago na prvenstvu pa so osvojili Švicarji, sledili sta moštvi Švedske in Norveške.

15 kuharskih reprezentanc z vsega sveta se je od 26. do 30. novembra pomerilo v dveh kategorijah, in sicer v pripravi toplega trihodnega menija za 110 oseb ter v disciplini Chef's table. Slovenska reprezentanca, ki je za priprave imela le mesec in pol, saj se je na prvenstvo uvrstila z naknadnim posebnim vabilom organizatorjev, je nastopila v kuhanju menija.

Za predjed je ekipa pripravila lososa z miso glazuro in umami salso, lečin pire s sipinim črnilom, vitlof, takos z lososovim tatarjem ter holandsko omako s pomarančo. Glavno jed so sestavljali jagnječji hrbet z lešnikovo skorjico, pire pečenega pastinaka, glazirano mlado korenje, hrustljavo korenje, brokolini z amarantom, krompirjeva terina, jagnječje ocvrto pleče, z jurčki polnjena čebula ter jagnječji jus. Za sladico pa so pripravili odtenke grozdja z jurko, vaniljo in črnim česnom.

Slovenija je nastopila z mlado ekipo, ki jo je vodil kuhar iz Bled Rose hotela Martin Blejec. Kot je povedal, so bili z oblikovanim menijem zelo zadovoljni, okusi in postavitve pa so bili domiselno skombinirani. Pojasnil je, da so jedi izbrali na podlagi tega, kar dnevno pripravljajo, preizkušali pa so drugačne postavitve in nove tehnike.

Ekipa je štela šest članov. Poleg Blejca so v njej sodelovali še Gašper Kačičnik iz Hiše Ančka, Blaž Vodopivec in Meta Kocjančič iz LifeClass Hotels & Spa, Boštjan Volk iz Gostišča Volk ter Gregor Rode iz Slaščičarne Lolita. Kot je napovedal Blejec, bo z delom v reprezentanci nadaljeval vsaj do naslednjega velikega tekmovanja, to bo kulinarična olimpijada v Stuttgartu leta 2024.

Blejec je pojasnil, da je za sodelovanje v slovenski kuharski reprezentanci treba imeti predvsem željo in voljo. V tekmovanja je treba vložiti kar nekaj svojega prostega časa. Priprave tako terjajo odrekanja, hkrati pa omogočajo sodelovanje z dobro ekipo. Poleg tega delo v reprezentanci za slovenske kuharje predstavlja lepo odskočno desko pri razvoju kariere.

Skozi slovensko kuharsko reprezentanco je v preteklosti šla vrsta danes zelo priznanih kuharjev, ovenčanih tudi z Michelinovimi zvezdicami in drugimi uspehi. Med sodelujočimi so bili denimo Igor Jagodic, Alma Rekić, Bine Volčič, Simon Bertoncelj, Gregor Rozman, Danilo Kozar in Mojmir Marko Šiftar.

"Pomen takšnih tekmovanj je, da kuharji prikažemo svoje znanje in da stremimo k napredku. Iz takšnega raziskovalnega kuhanja vedno pridejo nova spoznanja in ideje," je povedal predsednik Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije Tomaž Vozelj. Kot je pojasnil, je treba na tekmovanju vedno pokazati nekaj novega, inovativnega, nov načine priprave ali nove kombinacije.

Tekmovanje prinese tudi izmenjavo znanj in izkušenj med kuharji. Na tokratnem prvenstvu je v različnih disciplinah sodelovalo več kot 3000 kuharjev. Hkrati pa sodelovanje na tovrstnih tekmovanjih prinaša tudi razvoj slovenske kulinarike in promocijo Slovenije, njenega turizma ter gastronomije.