V Cankarjevem domu v Ljubljani je bil v torek zbran cvet slovenskega športa, saj je Društvo športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) na tradicionalni prireditvi razglasilo najboljše športnike in športnice ter ekipo leta 2022. V letu zimskih olimpijskih iger je bila zaradi izjemnih uspehov konkurenca kandidatov za priznanja velika, zato so imeli športni novinarji – pri glasovanju jih je sodelovalo 109 – zahtevno delo. O zmagovalcih ni bilo dvoma, saj so vsi prvo mesto osvojili z veliko prednostjo.

Med moškimi je športnik leta postal atlet Kristjan Čeh, svetovni prvak, evropski podprvak in zmagovalec diamantne lige v metu diska. Na 21 tekmah v sezoni je dosegel 19 zmag ter po eno drugo in tretje mesto. »V letu ni bilo veliko slabih dni, a tudi če sem bil drugi na evropskem prvenstvu, ni bilo tako slabo,« je povedal Kristjan Čeh. Drugi je bil lanski zmagovalec Tadej Pogačar, sicer najboljši na svetovni kolesarski lestvici (16 zmag v letošnji sezoni), ki je na pripravah v Alicanteju v Španiji, zato je nagrado prevzel njegov oče Mirko. Tretji je bil alpski smučar Žan Kranjec, srebrni veleslalomist olimpijskih iger na Kitajskem.

Nika Križnar zaradi bolezni brez večera v visokih petkah

Med ženskami je laskavi naziv športnice leta pripadel smučarski skakalki Urši Bogataj za dve zlati kolajni na olimpijskih igrah v Pekingu in tretje mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala. Bogatajeva bi si oder morala deliti z reprezentančno kolegico in veliko prijateljico Niko Križnar, ki je na Kitajskem osvojila dve kolajni (bronasto med posameznicami in zlato z mešano ekipo) ter bila druga v skupnem seštevku svetovnega pokala, a je zgovorna Gorenjka zbolela, potem ko se je zelo veselila večera v visokih petkah, zato je priznanje za tretje mesto prevzel trener reprezentance Zoran Zupančič. »Z Niko se podpirava, tudi ko imava slab dan. Nekako se ujameva, sva značaja, ki spadata skupaj v sobo. Že večkrat mi je dala kakšen nasvet. In obrnjeno,« je razkrila Urša Bogataj. Med njiju se je zrinila drugouvrščena Janja Garnbret, trikratna evropska prvakinja v športnem plezanju in skupna zmagovalka svetovnega pokala v težavnostnem plezanju.

Ekipa leta je postala mešana ekipa v smučarskih skokih (Nika Križnar, Urša Bogataj, Peter Prevc, Timi Zajc), ki je osvojila zlato kolajno na olimpijskih igrah v Pekingu. Za najbolj obetavno mlado športno osebnost je bila izbrana golfistka Pia Babnik. Nagrado za ferplej sta prejeli biatlonka Polona Klemenčič in fizioterapevtka Ula Hafner, ki sta našli manjkajoči del puške (merilno napravo) norveške tekmovalke Marte Olsbu Rejseland na olimpijskih igrah v Pekingu ter ga predali ekipi, da je Norveška lahko tekmovala in osvojila zlato kolajno na tekmi mešanih ekip.

Nagrade so podeljevali nekdanji športni asi

Na prireditvi so se spomnili tudi velikanov iz prvega obdobja samostojne Slovenije, ki so podeljevali priznanja naslednikom. Med nekdanjimi izjemnimi športniki so bili na odru atletinja Brigita Bukovec, veslač Iztok Čop, kajakaš Andraž Vehovar, rokometaša Tanja Polajnar in Rolando Pušnik, skakalec Franci Petek, telovadec Lojze Kolman ter košarkarja Sabina Felc in Peter Vilfan. Olimpijski komite Slovenije je po tradiciji podelil svoja najvišja priznanja v olimpijskem letu, olimpijske plamenice za olimpijske kolajne, zlate plakete pa so prejeli tudi njihovi trenerji. DŠNS, ki že več kot pet desetletij pripravlja izbor, je predsedniku OKS Bogdanu Gabrovcu izrekel zahvalo za opravljeno delo in dobro sodelovanje, saj se mu izteka drugi štiriletni mandat. Vsi so bili veseli, da je prireditev po dveh letih potekala brez omejitev. Predlani je bila razglasitev zaradi epidemije koronavirusa v studiu TV Slovenija brez gledalcev, lani pa je bila Gallusova dvorana lahko zasedena le polovično in brez družabnega srečanja.