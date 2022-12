Pridobivanje presežka energije pri fuziji je izjemno težavno, saj so zanjo potrebni tako visoke temperature in pritiski, da jo je izjemno težko nadzirati. Fuzija namreč deluje tako, da se atome vodika stiska s tako veliko silo, da se združijo in pretvorijo v helij, pri čemer se sprošča ogromno energije in toplote. Najpomembnejše pa je, da pri tem ne nastajajo radioaktivni odpadki.

Kljub temu naj bi bilo do začetka dejanskega izkoriščanja te energije še daleč. Profesor z Univerze Rochester v New Yorku in strokovnjak za lasersko fuzijo Riccardo Betti je za tiskovno agencijo AP dosežek kalifornijskih znanstvenikov primerjal s trenutkom, ko je človek ugotovil, da prečiščevanje nafte v bencin oblikuje snov, ki jo lahko ob vžigu raznese. »Še vedno pa nimaš motorja ali avtomobila,« je dejal.