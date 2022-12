Radonjić naj bi Pogačnika žaljivo obdolžil s tem, ko mu je julija 2020 v pogovoru za tednik Demokracija očital nezakonita dejanja in med drugim dejal, da s sodniki na okrožnem sodišču ravna kot s psi. Na predobravnavnem naroku oktobra Radonjić, ki je v javni spor s Pogačnikom prišel potem, ko je sodil v zadevi Milko Novič, krivde ni priznal. Zatrdil je, da ima za vse svoje trditve dokaze, in jih nekaj tudi naštel. Glede izjave, da Pogačnik s sodniki ravna kot s psi, pa je dejal, da jo je treba razumeti v širšem kontekstu in da je želel z njo ponazoriti neprimeren odnos, ki naj bi ga imel Pogačnik do sodnikov.