Sindikat vojakov Slovenije in Sindikat ministrstva za obrambo sta zapisala, da sta v mnenje prejela novelo zakona o službi v SV, ki je bila v medresorsko usklajevanje poslana brez upoštevanja njunih pripomb. Predlogu zakona nasprotujeta, saj je v nasprotju z direktivo EU o določenih vidikih organizacije delovnega časa.

»Pri našem stališču vztrajamo že od sodbe vrhovnega sodišča meseca marca 2022, posluha za naše zahteve ni imel že minister Matej Tonin in to stališče obrambnega ministrstva se ni spremenilo,« sta dodala. Glede teh kršitev je po njunih navedbah na delovna sodišča vloženih preko 1500 individualnih postopkov o že odločenem na najvišjih sodiščih EU in pri nas.

Zaradi neodzivnosti obrambnega ministra Marjana Šarca glede kršitve predpisov o zagotavljanju dnevnih počitkov in pri povračilih potnih stroškov v Slovenski vojski (SV) sta dopis naslovila tudi na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.

Od Šarca in načelnika generalštaba SV generalmajorja Roberta Glavaša sta sindikata namreč zahtevala, da naj se pri vojaških stražah upošteva pravica zaposlenih do 12-urnega počitka, ki jim pripada ob 12-urnem delovniku.

V dopisu sta sindikata opozorila, da sta od obrambnega ministrstva zahtevala, da naj pripadniki SV registrirajo začetek delovnega časa na lokaciji matične enote, kjer običajno pridejo v službo in iz katere odidejo domov po zaključku dela in ne na občasni lokaciji opravljanja službene naloge. Ob tem sta zahtevala še, da mora pripadnik SV soglašati z uporabo osebnega vozila in da mora biti v to vključeno povračilo potnih stroškov za uporabo lastnega vozila.

K dopisu Golobu sta sindikata priložila še anonimiziran ukaz poveljnika enega od pehotnih polkov SV, iz katerega je razvidno, da pripadnike SV nihče ni vprašal ali se strinjajo z uporabo lastnega vozila.

Ob tem sta sindikata spomnila, da sta Šarca in Glavaša opozorila na verjeten porast prometnih nesreč zaradi premalo počitka med delovnikoma. Vojaki so bili namreč z delom in prevozom nanj angažirani tudi po 16 ur dnevno in to tekom celotnega tedna.

V dopisu sta navedla še primer vojaka, ki mu je bil izrečen ukrep prenehanja delovnega razmerja. Vojak, doma iz območja Štajerske, je bil namreč ob šesti uri zjutraj razporejen na varovanje generalštaba, ker pa ni imel osebnega vozila, javnega prevoza pa ni bilo, ukaza ni izvršil. Ko sta sindikata na to opozorila, jima je takratni državni sekretar na obrambnem ministrstvu Miloš Bizjak pojasnil, da če nekdo nima svojega avtomobila ne more biti vojak SV, so sporočili iz vojaških sindikatov.