Sojenje osmerici za napad, ki se zgodil 14. julija 2016, se je začelo 5. septembra letos. Sedem moških in ena ženska so bili obtoženi različnih kaznivih dejanj, od zavedanja namer napadalca do logistične podpore in dobave orožja.

Dva moška izmed sedmerice obtoženih, 47-letnega Mohameda Ghraieba in 43-letnega Chokrija Chafrouda, je doletela najstrožja kazen 18 let za zapahi, ker sta napadalcu, 31-letnem Francozu tunizijskega porekla Mohamedu Lahouaieju Bouhlelu, pomagala pripraviti napad, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sodišče je na podlagi zapisov telefonskih klicev med obsojencema in napadalcem ugotovilo, da sta moška vedela za napadalčevo nagnjenje k islamskemu radikalizmu in možnost izvedbe napada. Poleg tega sta mu pomagala priskrbeti dostavno vozilo, ki ga je ta nato uporabil v napadu. Obsojenca sta obtožbe sicer zanikala.

28-letnega Ramzija Arefo, ki je priznal, da je napadalcu priskrbel pištolo, s katero je ta nato neuspešno streljal na policiste, so obsodili na 12 let zapora. Arefa sicer ni bil obtožen kriminalne povezave z napadalcem ali tega, da je za napad vedel.

Ostalih pet obtožencev, Tunizijca in štiri Albance, je sodišče obsodilo na zaporne kazni od dveh do osmih let zaradi trgovine z orožjem in kriminalne zarote, vendar brez obtožb, povezanih s terorizmom, navaja AFP.

Napadalca je policija po štirih minutah divjanja po obmorskem nasipu ob Angleški promenadi ustrelila. Odgovornost za napad je kmalu po njem prevzela Islamska država (IS), čeprav preiskovalci niso našli povezave med to organizacijo in napadalcem.

V napadu je umrlo 86 ljudi, med njimi 15 otrok in mladostnikov, več kot 450 ljudi pa je bilo ranjenih. V času napada je v Nici okoli 30.000 ljudi spremljalo ognjemet ob praznovanju dneva padca Bastilje, francoskega državnega praznika. Napad je bil po seriji napadov v Parizu novembra 2015 drugo najbolj smrtonosno grozodejstvo v Franciji po drugi svetovni vojni.