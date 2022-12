Kako ocenjujete število gostov letos, lani, pred pandemijo?

Po začasnih podatkih Sursa smo do septembra letos ustvarili 1.553.217 nočitev. Vendar podatki iz leta 2019 oziroma iz časa pred pandemijo zaradi povsem različnih okoliščin niso neposredno primerljivi. Predvsem je pomembno poudariti, da v Turizmu Ljubljana ne zasledujemo preseganja statističnega obiska, temveč zasledujemo naše strateške cilje, da se dviga povprečna potrošnja gosta in podaljšuje doba bivanja.

Kakšni so finančni rezultati?

Letos smo prvič po letu 2018 ponovno izvedli raziskavo o potrošnji prostočasnih turistov v Ljubljani. Povprečna potrošnja za osebo na dan z nastanitvijo znaša 122,84 evra. Leta 2018 je znašala 101,8 evra, kar predstavlja 35-odstotno povečanje in pomeni, da uspešno zasledujemo še enega od ključnih ciljev, torej povečanje potrošnje gostov. Večina vseh obiskovalcev je sredstva namenila za hrano in pijačo ter nastanitev. Sledijo nakupovanje (tretjina obiskovalcev), kultura (petina), prevoz znotraj Ljubljane (15 odstotkov), izleti zunaj Ljubljane (dobra desetina) ter vodeni ogledi in druge mestne izkušnje (10,1 odstotka). Med 18 državami z največ anketiranci imajo najvišje povprečne izdatke anketiranci iz Švice, Združenega kraljestva, Španije in ZDA. Najnižje povprečne izdatke pa imajo anketiranci iz Srbije, Bosne, s Hrvaškega in Madžarskega.

Za koliko je bogatejša mestna blagajna?

Od januarja do oktobra letos se je v proračun MOL iz naslova turističnih taks nateklo skoraj 3,5 milijona evrov, v vsem letu 2021 pa nekaj več kot 1,8 milijona evrov. Iz naslova koncesijskih dajatev se je za enako obdobje letos nateklo več kot 1,3 milijona, lani pa sedemsto tisoč evrov. Po podatkih Sursa je bilo lani na območju mestne občine 866.218 nočitev, letos od januarja do septembra pa 1.553.217 nočitev.

Na katerem področju ste imeli letos največ težav?

V letošnjem letu smo se oziroma se soočamo s številnimi izzivi, kot so covid, energetska kriza, visoka inflacija, posledice vojne v Ukrajini, podnebne spremembe, pomanjkanje kadrov. V tem negotovem obdobju smo se prilagajali s številnimi ukrepi: močno se še naprej osredotočamo na trajnost, ki je del naše strategije, Ljubljana velja za eno vodilnih destinacij na področju trajnostnega in regenerativnega turizma v svetovnem merilu, na digitalizacijo, vključujemo in izobražujemo naše partnerje, razvijamo kakovostne produkte, s katerimi zadovoljujemo zahtevnejše turiste in pri čemer v ospredje postavljamo lokalno prebivalstvo. Prav slednje je za nas izredno pomembno. Letos smo tako ponovno, kot smo storili že lani, izvedli kampanjo Turizem dela Ljubljano, s katero smo prebivalcem mesta vnovič predstavili pozitivne učinke turizma na kakovost življenja v prestolnici. Ti so številni, Ljubljana je tudi zavoljo turizma bolj trajnostna in zelena, poživlja jo na tisoče prireditev, ponuja zelo veliko možnosti za aktivno preživljanje časa, premore izjemno kulturno in vrhunsko kulinarično ponudbo, je dostopna, vključujoča, poleg tega pa omogoča številna delovna mesta. Nato smo med meščani izvedli tudi raziskavo o zadovoljstvu v kontekstu turizma in prepoznavanju s turizmom povezanih projektov v Ljubljani. Kampanjo Turizem dela Ljubljano je zasledila dobra tretjina anketirancev, četrtina vprašanih pa meni, da je kampanja dosegla svoj namen.

S čim se lahko pohvalite, kaj vam je več kot dobro uspelo?

Letos smo prejeli kar nekaj uglednih nagrad z različnih področij. Ljubljana je bila razglašena za najboljšo destinacijo Evrope 2022. Nedavno jo je britanski medij The Independent uvrstil med šest najboljših trajnostnih destinacij, ki bi jih morali obiskati popotniki. Pred kratkim smo prejeli dve nagradi za projekt Digitalno inoviranje Plečnikove dediščine, to sta nagrada ECTN (Evropska mreža za kulturni turizem) in uvrstitev na seznam Top 100 Destination Sustainability Stories, s čimer je Ljubljana postala edino mesto na svetu, ki je ta naslov prejelo že osmič.

Pa to še ni vse. Na letošnjem tekmovanju digitalnih presežkov Slovenije WEBSI smo osvojili kar tri nagrade. Nagrajeni so bili naš projekt Plečnikove vizije, spletna trgovina spominkov in projekt Ljubljana Talks. Butično doživetje Mojster Plečnik je prejelo tudi znak Slovenia Unique Experiences, ki ga Slovenska turistična organizacija podeljuje petzvezdičnim doživetjem, prav tako nam je STO podelila tudi znak Slovenia Green Destination PLATINUM, ki dokazuje, da je Ljubljana ena od najuspešnejših destinacij v Zeleni shemi slovenskega turizma. Pa še to: v septembru in oktobru smo ponovno izvedli raziskavo o odnosu meščanov do turizma, v kateri je sodelovalo 1000 meščanov. Veseli nas, da se v povprečju anketiranci v najvišji meri strinjajo, da razvoj turizma prispeva k razvoju Ljubljane.

Katera vlaganja so se vam najbolj obrestovala, katere novosti za obiskovalce bi najbolj izpostavili?

V Turizmu Ljubljana smo nedavno lansirali nova butična doživetja, rokodelske delavnice, s katerimi domačim in tujim obiskovalcem Ljubljane ponujamo priložnost, da destinacijo izkusijo in občutijo skozi aktivno udeležbo in lastno izkušnjo. Gre za osem novih butičnih doživetij, ki jih izvajamo skupaj s petimi ljubljanskimi obrtniki.

Tridesetega novembra smo zaključili celomesečni festival November Gourmet Ljubljana, ki smo ga letos posvetili ženskam. Gre za naš večletni trajnostni projekt, ki izpostavlja pomembnost avtohtone kulinarike, pa tudi kratkih dobavnih verig in razvoja kulinarične identitete Ljubljane. Zelo nas veseli dejstvo, da postaja festival povezovalen za gastronomsko srenjo, saj ljubljanski gostinci, hotelirji, lastniki lokalov, vinotek, kavarnic ter gostinske izobraževalne institucije in različni studii, kjer potekajo kulinarične delavnice in drugi dogodki, vsako leto bolj aktivno soustvarjajo program festivala.