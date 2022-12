Festival Loka v snegu se je začel s prižigom prazničnih luči na Mestnem trgu. Čeprav jim jo je zagodlo deževno vreme, so organizatorji dogodek pospremili s koncertno glasbo, praznično ponudbo na trgu in odprtjem mestnega drsališča na Trgu pod gradom. Uporaba drsališča je brezplačna, ledena ploskev pa bo vse do sredine januarja osrednje prizorišče pestrega športnega dogajanja. Obiskovalci imajo ob drsališču možnost izposoje drsalk in drugih pripomočkov za drsanje najmlajših, na voljo je tudi gostinska ponudba.

Uvodni del festivala je zaznamovalo tudi izdelovanje adventnih venčkov. Občani so ob druženju in klepetu ustvarjali praznične dekoracije za svoj dom ter krasili praznična darila, medtem ko so se ljubitelji glasbe prepustili ritmom z Vladom Kreslinom. Otroci so se najbolj razveselili ponedeljkovega miklavževanja na Mestnem trgu, številne prireditve pa bodo najmlajšim namenjene tudi v prihodnje. »Ustvarjali bodo na delavnicah zavijanja daril, izdelave venčkov in okraskov za božično drevo ter se družili ob pohodu Na divje, na katerem si bodo sami izdelali bakle in skuhali vročo čokolado. Na delavnicah so dobrodošli tudi starši in vsi, ki radi ustvarjajo z naravnimi materiali,« decembrski škofjeloški utrip za najmlajše povzame Pia Pivk iz javnega zavoda za organizacijo prireditev in dogodkov 973 in poudari, da letošnji festival Loka v snegu razvaja tudi brbončice obiskovalcev.

Prodajne razstave umetnikov in rokodelcev

»Polnoletno občinstvo vabimo na delavnico Coctail Experience, na kateri se bodo sodelujoči lahko preizkusili v mešanju koktajlov in spoznali delo profesionalnega barmana, žurerji pa bodo na svoj račun prišli na številnih koncertih. Poleg didžejev se bodo na odru zvrstili Klemen Klemen, orkester Amadeo, Rudi Bučar, Noč'n Šiht, Alya, Gino & band, s katerimi se bomo na silvestrovo poslovili od starega leta, in drugi,« v Škofjo Loko vabi Pivkova.

Obiskovalci srednjeveškega mesta se bodo lahko v preplet in odkrivanje tamkajšnjih ulic in trgov podali z obiskom Izložb domišljije, katerih zgodba poteka že deveto leto zapored. »Gre za povezovanje posameznikov in organizacij s področja kulture, umetnosti, rokodelstva in prodaje unikatnih izdelkov s Škofjeloškega. Na štirinajstih prodajnih razstavah na različnih lokacijah v starem mestnem jedru se predstavljajo umetniki, rokodelci, fotografi, ilustratorji in oblikovalci, ki ponujajo svoje izdelke na ogled in v nakup,« pojasni direktorica Zavoda 973 Jana Fojkar. Veseli jo, da zimski festival po dveh letih koronskega zatišja vnovič povezuje občane in obiskovalce Škofje Loke ter jim lepša razposajene decembrske dni. Praznična okrasitev in osvetlitev mesta je podobna kot lani, v občini pa ob letošnji energetski draginji niso pozabili niti na varčevalne ukrepe. Od minulega tedna ugašajo javno razsvetljavo od polnoči do 5. ure zjutraj, v tem času pa ugasnejo tudi praznično osvetlitev mesta.

