Kot letnik 1947 je Wilko Johnson ob rojstvu dobil ime John Andrew Wilkinson. Pripadal je tisti povojni generaciji, ki je bila dovolj mlajša od The Beatles in The Rolling Stones, da je tvorila njihovo prvo najstniško bazo privržencev ter se kasneje razvila v zahtevnejše zvrsti glasbe, kot so bili glam ali simforock. Vendar ne tudi Johnson in njegova zasedba Dr. Feelgood. Oni so ostali zvesti osnovam, čeravno je bil Johnson intelektualec z diplomo. Izhajal je iz 40-tisočglavega jugovzhodnega angleškega mesteca Canvey Island, ki leži ob izlivu Temze v morje, po končanem osnovnem in srednjem šolanju pa se je na študij podal na sever države v Newcastle. Diplomiral je iz stare angleščine ter islandske sage oziroma islandske družinske povesti iz 13. in 14. stoletja. Kar je za rock'n'roll zvezdnika izstopajoče neprestopniška osnovna biografija. Po koncu študija se je odpravil v Goo, nekoč portugalsko kolonijo, ki si jo je Indija leta 1961 z vojno prisvojila oziroma jo »osvobodila«, kot pravi uradna indijska zgodovina. Lokacija s čudovitimi plažami in domačini, ki so bil vajeni zahodnjaštva, je v šestdesetih in sedemdesetih postala raj za zahodnjaške hipije, saj ni bilo omejitev glede prodaje in uživanja prepovedanih substanc. Po vrnitvi z indijskih počitnic je Johnson v Angliji najprej postal učitelj.

Bolj na pivu kot opiatih

A ves čas je igral kitaro in ves čas fender telecaster, pri čemer je razvijal in razvil povsem svoj stil. Električna kitara se praviloma igra s pomočjo malega kosa plastike, imenovanega trzalica, ki jo kitarist drži med prsti in z njo udarja ob strune. Johnson je igral zgolj s prsti oziroma celo s členki, torej malodane s pestjo, s katero je prostodušno udrihal (sam je uporabljal izraz sekal) po strunah, kot se udarcev loti otrok pri prvem stiku z inštrumentom. To, recimo ji infantilnost, je skozi kariero izpilil do mojstrstva. Ali kot pravi Paul Weller, kitarist, vokalist in vodja novovalovskih zvezdnikov The Jam: »Na mnogo načinov so Wilko Johnson in njegova zasedba Dr. Feelgood bili predhodniki punka. Bili so kratki, ostri, jedrnati, z veliko agresije oziroma premogli so, kar si si kot najstnik želel.« S prehodom iz prosvete v rock'n'roll je tudi anagramsko spremenil ime, s katerim se je proslavil.

Po kratkem obdobju učiteljevanja je Johnson leta 1972 skupaj z vokalistom, leta 1994 umrlim Leejem Brilleauxom, s katerim sta prijateljevala v najstniških letih v Canvey Islandu, ustanovil zasedbo Dr. Feelgood. Imensko so se navezovali na uživanje prepovedanih substanc, čeravno so bili Feelgoodi bolj na pivu kot opiatih, a ime se je navezovalo tudi na osebe, kot sta bila Theodor Morell in Max Jacobson, osebna zdravnika Adolfa Hitlerja in Johna F. Kennedyja, najbolj razvpita dr. feelgooda, znana po tem, da sta svoja pacienta zalagala z narkotiki.

Bil je začetek 70. let, ko sta pop in rock glasba pod vplivom konceptualnih plošč, kakršna je bila Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, postali intelektualistični. Vladati so začeli Pink Floyd, Electric Light Orchestra, King Crimson, Genesis, Jethro Tull, zasedbe, ki so imele ambicijo rock približati klasični glasbi. Skladbe so se s triminutnih podaljšale na desetminutne, podobno dolgovezna (in draga) pa je postala tudi studijska produkcija. Če so heroji iz šestdesetih osnovne plošče posneli malodane v enem dnevu, se je čas snemanja v sedemdesetih razvlekel na tedne in mesece.

Pri največjem hitu ni sodeloval

Pub rock gibanje, na čelu katerega so se pojavili Dr. Feelgood, je vse to vrnilo h koreninam. K blues rocku in rhytm and bluesu ter k nekajminutnim skladbam, poltenosti, primarni energiji, jedrnatosti. Obenem so najraje nastopali v pubih, torej v manjših prostorih z glasnim in nemalokrat okajeno neprizanesljivim ter robatim občinstvom, zaradi česar so razvili prodornost in bili izrazito atraktivni v nastopih v živo. A obenem se je to izkazalo za problem, kajti neposreden zvok, kakršnega so razvili v hrupnih malih prostorih, je težko prenesti v studio. Pravzaprav so Dr. Feelgood edini, ki se jim je uspelo prebiti. Tudi do Jugoslavije. Vokalist Lee Brilleaux v popacani beli obleki, to je osnovni spomin na njihovo pojavitev na naši televiziji, bilo pa je nemara okoli leta 1978, ko so prišli igrat na turnejo, na kateri so bili njihovi družabniki skupina Buldožer. Šlo je za ansambla, ki ju je družilo, da se je obema uspelo izmakniti pasti, ki jo je postavil punk, ob pojavu katerega je nemalokateri stari roker na prelomu 80. let ostal brez posla in docela arhaičen. Dr. Feelgood niso imeli tega problema. »Obstaja most med starimi časi in punk časi. Ta most so bili Dr. Feelgood,« pravi Jacques Burnel, basist zasedbe The Stranglers. Navsezadnje je Brilleaux posodil osnovni kapital za ustanovitev punk založbe Stiff records.

A Johnson je Dr. Feelgood zapustil že leta 1977, nestrinjajoč se z naborom skladb na plošči, ki so jo tedaj snemali, in niti ni sodeloval pri največjem hitu Milk and Alcohol iz leta 1979. Najprej se je pridružil zasedbi Iana Duryja, kasneje sodeloval tudi z Madness in mnogimi drugimi, na primer z Rogerjem Daltreyjem, pevcem The Who. Predvsem je kariero nadaljeval s svojo lastno zasedbo, udrihajoč po kitari na svoj edinstven način, ki ga stežka docela povzamejo tudi najbolj dojemljivi. Julien Temple, angleški režiser, ki je zaslovel z dokumentarcem o Sex Pistols, posnel pa tudi dokumentarec o Dr. Feelgood, je Johnsona označil kot največjega angleškega ekscentrika. Na videz divjega, dejansko pa toplo in humano osebo. Kot tak je dobil tudi vlogo kraljevega eksekutorja v Igri prestolov. »Ni mi bilo težko. Moral sem biti videti jezen, kar sem itak počel ves čas,« je dejal ta enostavni gospod, na odru ekscentrik, zasebno pa zvest soprog, ki je svet zapustil zadnje dni minulega novembra.