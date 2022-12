Slovenski skakalki Urša Bogataj in Nika Križnar ter skakalca Peter Prevc in Timi Zajc so na olimpijskih igrah v Pekingu pisali zgodovino. Zmagali so na premierni tekmi mešanih ekip v smučarskih skokih v zgodovini olimpijskih iger in povsem upravičili vlogo favoritov za zlato kolajno. Tekma je šla v zgodovino predvsem po tem, da je bil najbolj stresen obisk kontrolorja opreme. V tekmi zmešnjav so bile zaradi neustreznih dresov diskvalificirane tekmovalke štirih velesil. V prvi seriji Japonka Sara Takanaši, Avstrijka Daniela Iraschko Stolz in Nemka Katharina Althaus, v finalu pa še Norvežanki Anna Odine Stroem in Silje Opseth. Slovenija, ki je vodila od prvega skoka naprej, je tako zmagala z rekordno prednostjo 111,2 točke pred Rusijo in 156,9 točke pred Kanado. A slovenski kvartet, ki je pokazal izjemnega moštvenega duha, bi osvojil zlato odličje tudi, če v preostalih reprezentancah ne bi bilo diskvalifikacij, saj so vsi opravili skoke brez večjih napak, kar je najbolj pomembno na ekipnih tekmah. Zaradi diskvalifikacij je bilo nekaj živčnosti tudi v slovenski ekipi in upali so, da se to ne bo zgodilo tudi njim.

Slovenija je bila na tekmah mešanih ekip na svetovnih prvenstvih med favoriti vse od leta 2013, do kolajne pa je prišla šele v Pekingu 2022. Izjemno sta nastopili Križnarjeva in Bogatajeva, Zajc je bil dodal pridih mladosti, najbolj izkušeni Peter Prevc je delo zaključil v slogu pravega kapetana in postal prvi Slovenec s kompletom olimpijskih odličij na zimskih igrah, potem ko je v Sočiju 2014 osvojil srebrno in bronasto kolajno. Za Prevca je bila zmaga obliž na veliko razočaranje dan prej, ko je med posamezniki na srednji skakalnici ob prenizkih ocenah sodnikov za pol točke ostal brez bronaste kolajne. Najstarejši izmed bratov Prevc ima v zbirki že štiri olimpijske kolajne, saj je za konec olimpijskih nastopov na Kitajskem osvojil še srebrno kolajno na tekmi moških ekip na veliki napravi. Olimpijska prvakinja med posameznicami Bogatajeva je tako v treh dneh prišla do druge zlate kolajne, enako Križnarjeva do drugega odličja, potem ko je bila bronasta med posameznicami. Timi Zajc je na svojih prvih olimpijskih igrah osvojil zlato kolajno, ki ji je dodal srebrno s tekme moških ekip. »Odgovornost na ekipnih tekmah je večja, kot je na tekmah posameznikov,« je Timi Zajc povzel bistvo moštvenih tekem.