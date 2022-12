Pred osmimi leti je Urša Bogataj – morda po krivici – ostala brez olimpijskih iger v Sočiju. Pred štirimi leti je bila v Pjongčangu šele 30. Ob prihodu v Peking je bila pri 26 letih še brez zmage na tekmi za svetovni pokal. Kljub omenjenim dejstvom je na Kitajskem v slogu izkušenih šampionov suvereno pokorila konkurenco na tekmi posameznic na srednji skakalnici in nato prispevala levji delež k zlati kolajni slovenske reprezentance na tekmi mešanih ekip. Nadaljevanje lanske sezone po olimpijskem uspehu je bilo sanjsko, saj je dosegla tri zmage na tekmah za svetovni pokal ter končala na tretjem mestu v skupnem seštevku prestižne norveške turneje Raw Air in svetovnega pokala. Letošnjo sezono je odprla z zmago v skupnem seštevku poletne velike nagrade. Tako je bila poplačana za vso vztrajnost in trud, saj je bila pogosto potisnjena v ozadje.

Skakalka z Briš pri Polhovem Gradcu, kraja z le 160 prebivalci, se je zelo namučila, da je prišla med najboljše slovenske športnice. Oče Matjaž, športni navdušenec, je Urši in bratu Tinetu naredil skakalnico kar na vrtu ob domači hiši na Brišah. V sosednji vasi je na lokalnih tekmah skakala še z alpskimi smučmi, logično nadaljevanje je bilo, da se je skupaj z bratom vpisala v SSK Ilirija Ljubljana. V svetovnem pokalu je debitirala pri 16 letih, ko je Lillehammer decembra 2011 gostil zgodovinsko prvo tekmo svetovnega pokala za ženske, in osvojila 20. mesto. Zlata kolajna je zgodba o veliki vrnitvi po težki poškodbi kolena v letu, ko se je začela uvrščati na stopničke v svetovnem pokalu. Decembra 2019 si je v Planici ob padcu strgala prednjo križno vez v desnem kolenu. Bila je tako potrta, da je pomislila na konec kariere, potem pa se je s pomočjo psihologa vrnila v tekmovalno areno.

Je trden člen slovenske reprezentance, vendar nikoli ni silila v ospredje. V nasprotju z zgovorno sostanovalko in veliko prijateljico Niko Križnar je Urša veliko bolj mirna, tiha in zadržana, zato je treba včasih iz nje besede vleči s kleščami. Spada med tekmovalke z dobro motoriko, saj se je kot dekle z vasi v otroštvu veliko gibala v naravi. Tako kot preostale reprezentantke je zelo spretna v igrah z žogo. Ne manjka ji poguma in odločnosti. Je dokaz združevanja športa in študija. Potem ko je končala srednjo vzgojiteljsko šolo, se je odločila za študij na fakulteti za šport, trenerska smer.