Atletika je ena najtrofejnejših športnih panog v slovenski zgodovini, njeni uspehi so med najbolj cenjenimi v državi. Od leta 1968 naprej, ko smo začeli vsako leto izbirati najboljše slovenske športnike, so prestižna priznanja pobirale številne atletinje in do letos le en atlet. To so bili Marijana Lubej, Nataša Urbančič (najboljša je bila kar šestkrat), Breda Lorenci, Brigita Bukovec (štirikrat), Britta Bilač, Alenka Bikar, Jolanda Čeplak (trikrat) in Primož Kozmus (trikrat). Letos se je izbrani atletski druščini in celotnemu slovenskemu športu pridružil Kristjan Čeh.

Triindvajsetletni Ptujčan je na največjih tekmah v metu diska doživel le en poraz v sezoni, ko je v Münchnu postal evropski podprvak. V Eugenu je v svoji disciplini postal svetovni prvak, zmagal je na vseh mitingih diamantne lige in na sklepnem mitingu v Zürichu postal tudi skupni zmagovalec. Štajerski orjak je premikal meje tudi v daljavi ter izboljševal osebne in državne rekorde. Njegovi meti prek 70 metrov niso več redkost, najdlje pa je vrgel disk 71,27 metra v Birminghamu. Svetovni rekord Nemca Jürgena Schulta znaša 74,08 metra, star pa je kar 36 let.

Svojo prvo kolajno na velikih tekmovanjih je Štajerec dosegel pred štirimi leti, ko je v Tarragoni postal sredozemski podprvak. Največji napredek je dosegel pod vodstvom Gorazda Rajherja. Znani atletski strokovnjak ga je opazil na eni od pionirskih tekem in ga povabil v ptujski klub. Njuna športna pot je šla strmo navzgor, zaključila pa se ni na najlepši način. Lani sta se namreč v pripravah na olimpijske igre v Tokiu sprla in se za večno razšla. Kamen spotike je bila Čehova partnerica, estonska metalka kladiva Anna Maria Orel, s katero je želel Kristjan Čeh skupaj trenirati. Rajher tega ni pustil, Čeh pa tega ni prenesel in šel svojo pot.

Kakšen bi bil scenarij na lanskih olimpijskih igrah, če bi Rajher in Čeh še sodelovala, ne bomo izvedeli nikoli, je bil pa Ptujčan zelo blizu osvojitve kolajne. Zasedel je peto mesto. Po Tokiu je združil moči z Gerdom Kanterjem in se preselil v Estonijo. Kanter velja za enega najboljših metalcev diska vseh časov, je nekdanji olimpijski in svetovni prvak, na največjih prvenstvih pa je osvojil kar enajst kolajn. Legendarni Estonec in Kristjan Čeh sta se odlično ujela, trener pa v Čehu ne vidi zgolj svojega naslednika, temveč tudi atleta, ki ima potencial, da izboljša svetovni rekord in prestavlja meje v metu diska.