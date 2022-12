»Sanje so brezplačne. A če bi jih dejansko uresničili, bi bilo to nekaj čisto drugega.« Besede branilca Maroka Romaina Saissa, ki pred drugim polfinalom na svetovnem prvenstvu v nogometu veljajo tudi za Francijo. Maroko je najlepše presenečenje tokratnega mundiala v Katarju in ima vso pravico, da razmišlja tudi o končnem zmagoslavju. Postali so prva afriška država, ki se je prebila v polfinale svetovnega prvenstva, a želijo si še več. Na drugi strani sanjajo tudi Francozi. Želijo namreč postati tretja reprezentanca v zgodovini po Italiji in Braziliji, ki bi osvojila zaporedna naslova svetovnih prvakov.

Selektor Maroka Walid Regragui ima pred današnjim obračunom precej več preglavic od Didierja Deschampsa. Zagotovo bo pogrešal napadalca Walida Cheddiro, ki je na četrtfinalnem obračunu proti Portugalski prejel dva rumena in posledično rdeči karton. Kar trije Maročani pa so pod vprašajem zaradi težav s poškodbami – Noussair Mazraoui, Nayef Aguerd in Saiss. »Še naprej želimo pisati zgodovino. Upam, da bom na koncu nared za tekmo, a čutim, da bo to zelo težko. Vsekakor pa ne bom svojega moštva spravljal v težave le zato, da bi igral v polfinalu svetovnega prvenstva. Če bo prehudo, je bolje, da igra nekdo, ki se počuti dobro,« pravi Romain Saiss. Eden glavnih junakov Maroka Sofyan Amrabat pravi, da so številne bitke v Katarju na njem in soigralcih že pustile posledice. »Smo utrujeni, a tudi izjemno motivirani. Nismo sveži, toda to je polfinale svetovnega prvenstva. Do zadnje sekunde bomo tekli kot nori. Za Maroko moramo od svojih teles zahtevati maksimalen napor, drugega ni.« A tudi to proti Franciji, ki je do zdaj pokazala najboljši nogomet v Katarju, morda ne bo dovolj. Tega se zaveda tudi selektor Regragui, ki je rojen v Franciji, v času kariere pa je pri Grenoblu delil slačilnico z Olivierjem Giroudom. »Upam, da nas bo Francija podcenjevala. Če nas ne bo, nam bo zelo težko,« priznava Walid Regragui.

Obračun bo imel tudi politično noto, saj je Maroko nekdanja francoska kolonija, državi pa v zadnjem času nista v najboljših odnosih. Afriški predstavnik bo imel na stadionu Al Bajt zagotovo prednost na tribunah, Maročani na vsaki tekmi pričarajo huronsko vzdušje. A to francoskih nogometašev ne zanima, branilec Raphael Varane pa je razočaral maroškega selektorja, saj poudarja, da s soigralci niti za trenutek ne bodo podcenjevali odličnega nasprotnika. »Smo dovolj izkušena ekipa, da se ne bi ujeli v tako past. Še kako se zavedamo, da Maroko v polfinalu ni po naključju. Hkrati pa smo tudi prepričani o lastni kakovosti. Lepo je biti v polfinalu, a edini cilj je naslov svetovnih prvakov.« Tudi branilec Jules Kounde je stresal pohvale na račun Maroka. »Prejeti samo en gol, in še to avtogol, je nekaj neverjetnega. Še posebej, če štejemo reprezentance, s katerimi so igrali. So izredno kompaktni, ob tem pa tudi hitri, zato nas čaka težko delo.«