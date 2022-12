Janša s pričesko

Ko se je politika hotela znebiti Roberta Goloba, se je ta odločil, da bo postal politik. Podobno je ravnal kot Zoran Janković, ko se je iz Mercatorja presedel na županski stol v Ljubljani. Desnosredinske vlade so v obeh primerih brez dvoma imele velike zasluge. Prav zaradi tega je Janez Janša pravi boter obeh politikov. Če bi Golob in Janković še naprej lahko upravljala »svoji« podjetji, se verjetno nikoli ne bi odločila početi kaj drugega. Ali bi to bilo koristno ali ne, je stvar presoje.