Golobova zamujena priložnost

Slovenija z nastopi svojih premierjev v evropskem parlamentu nima ravno sreče. Marjan Šarec je kot predsednik vlade zavrnil ponudbo takratnega predsednika Tajanija, da nastopi v evropskem parlamentu in predstavi svoje poglede na dogajanje v Evropi ter njeno prihodnost. Menda so bile volitve preblizu in bi bil njegov nastop lahko razumljen kot predvolilni nastop. Seveda je čas nastopa v evropskem parlamentu pomemben, še bolj pa vsebina. Od nastopa premierja se pričakuje, da bo predstavil poglede države na razvoj Evropske unije in njen prihodnji položaj v svetu. Če ni vsebine, je tudi čas predstavitve v evropskem parlamentu nepomemben.