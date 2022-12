Nepreslišano: Primož Vidovič, diplomirani filozof in komparativist

Vedênje volivcev Roberta Goloba je pomembno proučiti, ker njegovega populističnega ozadja ne gre prezreti. Vzrok za njegovo zmago ni bil v dodelanosti programa ali izjemnosti kadrov. Vzrok je bila prekanjena demagogija, ki je znala izkoristiti vse – od protijanšističnega, protiestablišmentskega do proticepilskega sentimenta. In obratno je vzrok za Janšev neuspeh ironično prav njegova nepopularna nepopulističnost. Nima stika z večinskim volilnim telesom. Poraz desnega pola na referendumih je to samo potrdil. Golob v nasprotju z Janezom Janšo nima samo zveste volilne baze, ima tudi večjo, širšo in, vsaj za zdaj, zagnano. V nasprotju z Janšo jo do potankosti razume. Dokler bo od njega pritekalo dovolj medu, se mu s takim širokogrudnim mandatom ni treba bati posledic ali skrbeti za politični bonton in podporo zaveznic. Tega se dobro zaveda. Zato si lahko privošči eklatantne prestopke, ki jih pri kom drugem ne bi tolerirali.