Zame, ki nosim glavo zato, da z njo tudi razmišljam, ne da jo uporabljam samo kot nosilec ušes, organa slušnosti in poslušnosti, pojem samorefleksije med drugim pomeni, da se zazreš vase in nase ter po potrebi popraviš, kar je popraviti treba.

Politik(i) pa je/so zopet pojem zlorabil(i). Za trenutno izboljšanje samopodobe so (govoril bom kar o množini, ker tu ne gre samo za enega politika) pripravljeni uperiti prst le navzven. Janez je kriv za slabo stanje desno od sredine. Z Janezom ne bomo več sodelovali! Da so bili ti politiki, ki bi se šli samorefleksijo, dosedaj verni Janezovi služabniki, ki so v prakso izvajali vse njegove ideje o novi Sloveniji, to so izbrisali iz svojih spominskih enot. V trenutku. Sami so ves čas delali dobro. Kaj dobro, odlično. Na vse storjeno so ponosni. Enako bi delali tudi naprej ... samo brez Janeza, ki jim je začel kvariti podobo. Kakšna samorefleksija je to?

Oprosti, Matej. Ti si samo lice tega, kam ste »politiki« politiko pripeljali. Politike se vsi pošteni, moralni, v dobro družbe in posameznika kot gradnika te družbe, državljani na veliko izogibajo. Če malo po vaše posplošim, potem se pri nas gredo politike v politiki samo še ... Tu se bom ustavil, da ne prejmem kakega vabila s sodišča. Ampak vsi, ki razmišljajo, vedo, kaj mislim. In ne pozabite, večina smo! To že vse leto dokazujemo. Samo vi tega nočete razumeti in sprejeti.

Bi pa želel dobronamerno opozoriti tudi trenutno vladajočega politika, da je na njegovih plečih resnično veliko breme odgovornosti, ki jo nosi. Če se tudi on zazre po skušnjavah, ki so premamile vse pred njim, potem se bojim, da zna ljudstvo obupati. Kar bi znalo slediti, pa si ne želim predstavljati. Zato delaj v prvi vrsti za dobro družbe kot celote, da bo lahko posameznik mirno in zadovoljno zrl v prihodnost.

Mi pa neodzivnost vlade pri potrebnih izvedbah sprememb na RTV SLO in kadrovske vijavaje na policiji ne vlivajo potrebnega zaupanja. Prav tako politika pomoči državljanom in gospodarstvu ob energetski krizi, ki to je in ni. Zato prosim, kot državljan in v imenu državljanov, daj nam razloga za zaupanje.

Brane Kostrevc, Dobrova