Nataša Pirc Musar je kot novoizvoljena predsednica države najavila, da ustanavlja svet modrecev kot svetovalno telo v njenem novem kabinetu. Glede na to, da sta Musarjevo pred volitvami na široko podprla nekdanja predsednika države Milan Kučan in Danilo Türk, to povabilo zgleda kot nagrada, povračilo za njuno pristransko podpiranje. Ker predsednik države je pač predsednik vseh državljanov in ne ene kandidatke, ene politične opcije in njuno takšno javno pristransko agitiranje pomeni, da v svojih mandatih nista bila predsednika vseh državljanov glede na opredeljenost in pripadnost.

Tako je Danilo Türk v vlogi predsednika države to nazorno dokazal z izjavo, da je poklon povojnim žrtvam v Barbara rovu za njega drugorazredna tema. Nič kaj modra izjava. Milan Kučan, ki je bil kar 12 let v funkciji predsednika, od tega dve leti kot predsednik predsedstva, je v delovni karieri politika bil večji del komunist in nato moder demokrat in vrhovni poveljnik vojske, ko so se zgodile v Slovenski vojski pod Janšo najhujše zlorabe vojske za politiko in neverjeten državni kriminal z orožjem ter z zlorabo države. Ni bilo učinka modrosti predsednika države. In tretji modrec je dosedanji predsednik države Borut Pahor, ki je v dveh mandatih modro razvrednotil funkcijo predsednika države na košnjo trave, pobiranje odpadkov in na barvanje ograj. Nič modro.

Glede na dosedanje modrovanje Kučana, Türka in Pahorja kot predsednikov države, nova predsednica Nataša Pirc Musar s svetom modrecev ne bo imela presežka modrosti. Tudi zaradi trmoglavosti in samozavesti Musarjeve ne. Je pa zanimivo to, da so od štirih modrecev, vključno z Musarjevo, kar trije pravniki. Pravnika po poklicu Kučan in Türk se pri svojem predsednikovanju nista izkazala s pravniško modrostjo pri besedah in dejanjih vodenja države. Nataša Pirc Musar kot univerzitetna diplomirana pravnica in odvetnica pa do sedaj tudi ni pokazala pravniške modrosti. To je bilo zelo vidno med volilnimi soočenji, ko se je dostikrat zaplezala z nič modrimi izjavami.

Modrovanje modrecev bi moralo vsem nam prinesti dobro vodenje države, vendar je dosedanja politična oblast v Sloveniji v 32 letih prinesla veliko slabega v to našo slovensko družbo in državo. Namesto v Švici smo pristali na dnu Balkana po našem načinu vodenja države in funkcioniranju politike. To je zelo vidno tudi ob vseh cirkusih Golobove vlade, vključno s policijsko afero, in to ni nič kaj optimistično izhodišče za življenje po novem letu. V novem letu pa gotovo boljše bo, to si želimo vsi, pa bili modri ali ne.

Anton Peinkiher, Ljubljana