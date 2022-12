Gospod Golob, predsednik vlade RS, po mojem ste naredili težko popravljivo napako, ki ima in bo imela politične posledice za vas in Gibanje Svoboda. Kaj vam je tega treba bilo? Prepričan sem, da se o tem že sami sprašujete. Slovenski pregovor pravi, da je po toči zvoniti prepozno, če pa že, je za preprečitev še večje škode treba ukrepati hitro in preudarno. Namreč, znašli ste se na razpotju. Ali popolno izgubiti zaupanje volilcev ali pa skušati omiliti posledice nespametnega ravnanja in si skušati sčasoma povrniti zaupanje državljanov. Na srečo se vam je ta spodrsljaj zgodil na začetku vaše politične kariere in je po mojem mnenju do konca mandata ob bodočih pametnih odločitvah še mogoče pridobiti zaupanje pretežnega dela volilcev. Vendar si morate za presojo in izvedbo te odločitve najprej najeti druge svetovalce in šepetalce. Tisti, ki je zrežiral ta scenarij, je namreč popolni politični analfabet. Vam in vašim sodelavcem je v glavo udarila opojnost politične zmage in ste ob tem izgubili politično razsodnost. Na popolno neznanje političnega obnašanja kaže poizkus zagovarjanja vaše odločitve, ki so ga uprizorili člani vladajoče ekipe. Nastop predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan, predstavnika koalicijskih strank ter zbora članov Gibanja Svoboda je bil prav mučen. Vsi omenjeni ter predsednika koalicijskih strank SD Tanja Fajon, Levice Luka Mesec in na koncu še obrambni minister Marjan Šarec bi vam največ pomagali s tem, da bi bili tiho. Vse, kar so povedali, je bilo deplasirano in so se osmešili pred javnostjo.

In kje je geneza modela obnašanja, ki ga je očitno povzel tudi naš premier? V priučeni aroganci obnašanja novodobnih young boysov, ki se v maniri vodenja obnašajo kot vsemogočni in vseznalci in imajo vedno zadnjo besedo. Velika večina nikoli ni delala na odgovornih mestih v gospodarstvu, upajo pa si kot člani uprav ali nadzornih svetov brez odgovornosti presojati in odločati o ključnih vprašanjih delovanja neke gospodarske družbe. Kot taki, polni sebe in v manirah, ki vladajo pri nas, vstopajo na področje visoke politike, kar je za mnoge pogubno ali pa škodljivo za državljane.

V starih časih samoupravljanja smo »vodstveni delavci« morali imeti občutek za posledice svojih ravnanj, da smo držali ravnovesje med upravo in samoupravljalci. Tudi to je politika. Tisti, ki tega ni znal ali zmogel, se je kar hitro znašel na smetišču zgodovine.

Jožef Martini, Ljubljana