Mislim svoje mesto: Sejanje sovraštva

Po shodu, na katerem smo se norčevali iz nestrankarske kandidature Anžeta Logarja, mi je spodobno podpisani neznanec napisal, da se mi »res ne bi bilo treba kazati v družbi te podle svojati« in da je njegov ded po vojni končal na strelišču. Ko sem odgovoril, da upam, da ne misli, da imamo mi, ki smo bili na Trgu republike, kaj s povojnimi poboji, sem izvedel, da smo pošiljali svoje nasprotnike v Argentino in na strelišča. Vprašal sem, kje je to slišal, in od ogorčenega gospoda dobil povezavo na posnetek celotne prireditve, ker da se ne spomni, v kateri pesmi je to bilo.