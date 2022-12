O nesrečnem dogodku na Vršiški cesti v Kranjski gori, ki se je pripetil nekaj čez enajsto uro dopoldne, so bili prvi obveščeni gasilci prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Kranjska Gora in pripadniki Gasilske reševalne službe (GARS) Jesenice. Kraj dogodka so zavarovali, preprečili nastajanje nevarnih plinov in prezračili objekt. Ob njihovem prihodu je bilo iz kleti nekdanjega hotela Lek, ki se zdaj imenuje Best Western Hotel Kranjska Gora, že evakuirano hotelsko osebje. Reševalci nujne medicinske pomoči Jesenice so na kraju dogodka oskrbeli dve poškodovani osebi.

»Enajst ljudi je bilo poškodovanih, zaradi plina, ki se je širil iz strojev za kloriranje vode, so imeli težave z dihanjem. Med njimi je eden od njih, prav tako hotelski uslužbenec, utrpel težje poškodbe in smo ga odpeljali v jeseniško bolnišnico, kjer ostaja na opazovanju na tamkajšnjem kirurškem oddelku,« je povedal dežurni zdravnik in vodja enote nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Jesenice Žiga Jenstrle.

Gostje hotel zapustili tik pred nesrečo

Vodja Best Western Hotela Kranjska Gora Dejan Steiner je pojasnil, da je do nesrečnega dogodka prišlo zaradi tehnične okvare pri dobavi bazenskih kemikalij. »Ne vemo še zakaj, a zmešali sta se dve kemikaliji, ki se ne bi smeli. To je povzročilo škodljive hlape, zaradi česar smo takoj, ko smo jih v recepciji zavonjali, sprožili alarm in evakuirali hotelsko osebje. Na srečo gostov takrat ni bilo več, ti so namreč hotel zapustili nekaj minut pred nesrečnim dogodkom. Imeli smo srečo v nesreči, žal pa je bil eden od zaposlenih v hotelu, ki je nadzoroval proces, izpostavljen preveliki količini hlapov. Potreboval je zdravniško pomoč in ostaja v bolnišnični oskrbi,« je opisal Steiner. Dodal je, da je preiskava nesreče še vedno v teku, po opravljenih meritvah in zagotovilu gasilcev, da sta tehnična okvara in nevarnost sproščanja nevarnih snovi odpravljeni, pa ostajajo vrata hotela, v katerem sicer trenutno ni novih gostov, odprta, medtem ko ostaja njegov velneški del, kjer je bazen, iz preventivnih razlogov do nadaljnjega zaprt.

»Nesreča se je zgodila v kleti hotela, kjer skrbijo za higieno bazena. V predelu za mešanje kemikalij, kjer poteka kloriranje bazena, je prišlo do sproščanja nevarnih snovi oziroma mešanje kisline in neznane snovi. Sproščanje nevarnih plinov se je razširilo po hotelu,« je dogodek opisal Jurij Jeršin iz GARS Jesenice. Delovno nesrečo v poslovnem objektu v Kranjski gori, do katere je prišlo zaradi uhajanja življenjsko nevarnih snovi, so potrdili tudi kranjski policisti. »Dve osebi sta potrebovali zdravniško pomoč, ena oseba je bila oskrbovana takoj na kraju dogodka, drugo osebo so z reševalnim vozilom prepeljali v zdravstveno ustanovo, kjer ostaja pod zdravniškim nadzorom, a ni v življenjski nevarnosti,« je včeraj pozno popoldne, ko je ogled kraja nesreče še vedno potekal, pojasnil predstavnik za odnose z javnostmi na Policijski upravi Kranj Roland Brajič.Vse do večera so bile na delu gasilske in policijske enote, nesrečno klet so si podrobno ogledali tudi kriminalisti, o nesreči pa je bil obveščen tudi delovni inšpektor. x