Kranj. Brez obdarovanj december zagotovo ne bi bil najlepši in najradodarnejši mesec v letu, a žal dobri decembrski možje tudi letos niso prijazni do vseh. Zgodbe, ki jih okrog nas živijo nekateri posamezniki in družine, so pogosto nepredstavljivo žalostne in včasih celo krute. Tudi zato so se v kranjski občini že četrto leto zapored odločili pomagati občanom v stiski, ki jih želja po polni praznični mizi ter toplem in mirnem domu zaradi težkega socialnega položaja v decembrskem času pogosto pahne v še globljo stisko in obup.

Dobrodelna akcija V Kranju dobro v srcu mislimo poteka na pobudo kranjskega župana Matjaža Rakovca, v sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo Kranj, Društvom prijateljev mladine Kranj in Zvezo prijateljev mladine Slovenije. V minulih treh letih so za pomoči potrebne skupaj zbrali več kot 67.000 evrov. Tudi letos so družine in posameznike, med katere bodo razdelili zbrane prostovoljne prispevke, izbrali po predlogih predstavnikov kranjskih osnovnih šol (OŠ Matija Čop, OŠ Helene Puhar, OŠ Predoslje, OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Franceta Prešerna Kranj) in Centra za socialno delo Gorenjska, enota Kranj, medtem ko je izbrane starostnike predlagalo Društvo upokojencev Kranj.

Bojazen pred višjimi stroški ogrevanja in živil

»Kot opažamo, se v mnogih primerih posamezniki in družine poleg finančne stiske borijo tudi z zdravstvenimi težavami enega ali več družinskih članov. Zato je bolečina toliko večja in to nas vsako leto še bolj spodbudi, da jim pomagamo po svojih najboljših močeh. Razmere na terenu kažejo, da se ljudje čedalje bolj bojijo višjih stroškov ogrevanja in živil. Velike stiske so tudi pri starostnikih, ki niso deležni pomoči sorodnikov ter tako ostanejo sami in nemočni,« poudarjajo na kranjski občini, kjer v okviru akcije V Kranju dobro v srcu mislimo pomagajo tako starostnikom kot družinam in posameznikom. Glede na njihova opažanja nemočne družine in posamezniki najbolj potrebujejo finančna sredstva, s katerimi poplačajo nastale dolgove, za kaj več pa jim enostavno zmanjka denarja.

»Mnogi se ne zavedamo, kako težko je morda sosedu čez cesto in kakšno stisko doživlja. Večinoma ljudje to skrivajo, saj jim je nerodno ob misli, da bi okolica to izvedela. Ko izvemo zanje, smo še trdneje odločeni, da nadaljujemo s to humanitarno noto in poskušamo pomagati po svojih najboljših močeh,« dodajajo na Mestni občini Kranj. »Vsak otrok si zasluži topel dom in brezskrbno otroštvo. Vesel bom, če bomo stopili skupaj in si pomagali. Naj bo to naše letošnje praznično darilo. Darilo in pomoč soobčanom, ki preživljajo težko obdobje. Vsak po svojih zmožnostih. Naj vedo, da v stiski niso sami,« k sodelovanju v dobrodelni akciji, ki bo potekala do 31. decembra do polnoči, poziva župan Matjaž Rakovec.

