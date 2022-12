Dunajska nagrada je 13. mednarodno priznanje za film Dromedar, 18-letni Tilen Tilen Lapajne pa je s tem dobil že šesto mednarodno nagrado za filmsko igro, tretjo za vlogo v tem filmu.

Janez Lapajne je kratki film posnel leta 2019 na podlagi zgodbe Vejkejšn Nejca Gazvode. Osrednji lik je fant z grbo, ki se odpravi na morje, kjer obračuna z bremeni in izzivi svojega življenja. V njem so med drugim zaigrali še Maša Derganc, Borut Veselko, Amalia Felicijan in Klaus B. Wolf.

Lapajne, sicer gimnazijec, je v filmu prvič nastopil pri enem letu, ko se je pojavil v zadnjem prizoru Lapajnetovega drugega celovečerca Kratki stiki. Pri šestih letih in pol je zablestel kot glavni junak v še eni očetovi festivalski uspešnici Kdo se boji črnega moža? Režiser Nejc Gazvoda pa ga je izbral za vlogo Domna v celovečercu Dvojina leta 2013.