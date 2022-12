Z dediščino odbora lahko po njegovem z optimizmom zremo v prihodnost. Načrtovano je sprejetje ambicioznejših ukrepov iz evropskega zakonodajnega svežnja Pripravljeni na 55 in sprejetje zakona o varstvu okolja, ki uvaja kavcijski sistem povratne embalaže in ustanavlja podnebni svet, je naštel.

Odhajajoči predsednik republike se je članom odbora Klemnu Bergantu, Mileni Horvat, Jadranu Lenarčiču, Andreji Kutnar, Andreju Simončiču in Urši Zgojznik zahvalil za dobro opravljeno delo, so sporočili iz njegovega urada.

Srečanja se je udeležili minister za okolje in prostor Uroš Brežan, ki je predstavil analizo ministrstva 15 priporočil tega odbora. Ministrstvo je ugotovilo, da je vlada večini predlogov sledila oz. jih bo upoštevala pri pripravi podnebnih politik in zakonodaje. Analiza pa za izboljšanje izpostavlja področja vlaganje v razvoj in raziskave, vključevanje podnebnih vsebin v šole ter davčna oz. proračunska reforma, ki bo spodbujala zeleni prehod, je dodal.

»Vaše delo je bilo dobro sprejeto in verjamem, da bo dobra podlaga za nadaljnje delo,« je dejal minister in po udeležbi na letošnji podnebni konferenci v Šarm el Šejku ocenil, da je Slovenija med ambicioznejšimi državami na tem področju. K temu so po njegovem prispevali tudi predsednik Pahor in stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko.