Ob nesreči so posredovali tudi gasilci, ki so kraj dogodka zavarovali, iz objekta evakuirali osebe ter preprečili nastajanje nevarnih plinov in prezračili objekt, poroča center za obveščanje.

Center za obveščanje je obvestilo nesreči z nevarnimi snovmi v poslovnem objektu na Vršiški cesti v Kranjski gori prejel nekaj po 11. uri dopoldne. Posredovali so tamkajšnji prostovoljni gasilci in gasilci javnega zavoda Gasilska reševalna služba Jesenice.