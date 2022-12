Argentinci doslej v štirih nastopih v polfinalu SP nikoli niso izgubili, na čelu s prvim zvezdnikom Lionelom Messijem pa lovijo prvi finale po letu 2014, ko je zadetek Maria Götzeja v podaljšku naslov prinesel Nemčiji. Argentina je doslej na mundialih slavila dvakrat, leta 1978 v domovini ter osem let kasneje v Mehiki na krilih Diega Maradone. V Katarju so odločeni prekiniti sušo, ki traja 36 let.

Hrvati so v šestem nastopu tretjič napredovali iz skupinskega dela. Vselej so se v teh primerih uvrstili najmanj v polfinale. Pred štirimi leti so morali v finalu priznati premoč Franciji, pred 24 leti pa so ob premiernem nastopu v Franciji osvojili tretje mesto.

Na svetovnih prvenstvih sta se reprezentanci srečali dvakrat. Leta 1998 so v skupinskem delu Argentinci slavili z 1:0, pred štirimi leti pa je prav tako v skupinskem delu Hrvaška povozila Messija in soigralce s 3:0. Skupaj sta v vsej zgodovini reprezentanci odigrali pet tekem, dve sta se končali z zmago Argentine, dve s hrvaškim uspehom, enkrat pa sta se ekipi razšli brez zmagovalca. Šesti medsebojni obračun bo na stadionu Lusail pred skoraj 90.000 navijači sodil Italijan Daniele Orsato.

Drugi polfinalni par je Francija - Maroko, na sporedu bo v sredo ob 20. uri. V soboto bo tekma za tretje mesto (16.00), v nedeljo pa finale, prav tako ob 16. uri.