Zlato kurkumino mleko

Ta topla, dišeča, ravno prav sladka in pomirjujoča pijača, v kateri lahko uživate vsak čas v dnevu, vas bo pogrela in pocrkljala. Pripravljena je z mlekom po lastni izbiri (lahko tudi rastlinsko, seveda), s toplimi začimbami, vanilijevo esenco in kančkom kokosovega olja in je tako dobra in topla (dobesedno in metaforično!) kot izgleda.