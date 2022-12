Dobre pol ure trajajoč govor premierja Roberta Goloba v evropskem parlamentu v okviru razprav evropskih voditeljev z evropskimi poslanci je zajemal štiri teme, ki jim je predsednik vlade posvetil pozornost. Evropskim poslancem je predstavil svoje poglede na enotnost Evrope, energetiko, zeleni prehod in vladavino prava. Dan njegovega nastopa je sovpadal z več pomembnimi odločanji na ravni držav članic in v evropskem parlamentu. Energetski ministri so vnovič razpravljali o ukrepih za zajezitev energetske draginje, ministri za evropske zadeve so sprejeli odločitev o delni zamrznitvi kohezijskih sredstev za Madžarsko in potrdili podelitev statusa kandidatke BiH, konferenca predsednikov političnih skupin evropskega parlamenta pa je izglasovala odvzem podpredsedniškega položaja Evi Kaili zaradi suma korupcije.

Nezadostni energetski ukrepi

Na vse te dogodke se je Golob v svojih izjavah v evropskem parlamentu tudi navezal. Še največ časa je posvetil energetski problematiki. Dogovor o ukrepih za zajezitev energetske draginje je opredelil kot enega izmed preizkusov, kako močna je Evropa. »Samo takrat, ko združimo svoje moči in vrline, lahko tvorimo skupnost, ki je najmočnejša in lahko premika meje,« je rekel. Države je pozval k sklenitvi dogovora o energetskih ukrepih, s čimer bi špekulantom na energetskih trgih, ki izčrpavajo evropske proračune in šibijo globalno konkurenčnost, dokazali, kako zelo enotna je Evropa.

»Biti moramo bolj odločni za zajezitev cen plina,« je dejal Golob glede predloga evropske komisije o uvedbi cenovne kapice na plin in prehod na obnovljive vire energije opredelil kot edino pot za dosego energetske neodvisnosti in avtonomije. Zavzel se je za spremembe v živilski industriji, saj brez tega ne bo mogoče doseči podnebnih ciljev. »Jejmo manj mesa, bolj se moramo osredotočiti na sadje in zelenjavo,« je menil Golob in dodal, da se bo tako pomagalo planetu in tudi otrokom, da bodo živeli bolj trajnostno.

Pomemben del Golobovega govora je bilo tudi večno vprašanje vladavine prava v EU. Po srečanju s predsednico evropskega parlamenta Roberto Metsola je dejal, da bo Slovenija vedno podpirala krepitev vladavine prava, na zasedanju parlamenta pa je opisal svoj prehod iz gospodarstva v politiko, ko je ugotovil, da prejšnja vlada spodjeda vladavino prava v Sloveniji. »Zavedal sem se, da ne morem živeti v državi, kjer je (vladavine prava, op. p.) ni. Izstopil sem iz mehurčka udobja,« je ponazoril svoj prehod v politiko. Vladavina prava po njegovi oceni ni nekaj, o čemer bi se lahko pogajali, temveč jo je treba uveljavljati. »To je odgovornost vseh nas, ki delujemo v političnem sistemu,« je sporočil evropskim poslancem.

Na BiH se ne sme pozabiti

Golob je v svojem govoru na splošno govoril o procesu širitve EU kot najboljšem orodju za doseganje stabilnosti v državah. Po podelitvi statusa kandidatk Ukrajini in Moldaviji se širitveni proces ne sme zaustaviti na zahodnem Balkanu, je poudarjal. Precej zaslug, da se je spremenil način razmišljanja o podelitvi statusa kandidatke BiH, si sicer lasti tudi Slovenija, ki je bila kot zagovornica takšnega koraka še posebej aktivna v zadnjih mesecih. »BiH smo dolžni pokazati, da nismo pozabili nanjo,« je dejal Golob in poudaril pomen vstopanja držav v EU zaradi transformacijskih učinkov takšnega koraka na družbo. »Spremeni ljudi, ti pa spremenijo politiko. Pričakovati, da se bo politika spremenila sama od sebe, je iluzorno,« je dejal Golob.

*** Samo takrat, ko združimo svoje moči in vrline, lahko tvorimo skupnost, ki je najmočnejša in lahko premika meje. Robert Golob, slovenski premier

Zelena luč za podelitev statusa kandidatke BiH, ki bi ga tudi Kosovo Ministri držav članic za evropske zadeve so se v torek strinjali s podelitvijo statusa kandidatke Bosni in Hercegovini. Odločitev morajo potrditi še voditelji držav članic na jutrišnjem zasedanju evropskega sveta. Bosno in Hercegovino sicer čaka izpolnitev posebnih pogojev, preden bo lahko začela pristopna pogajanja. Gre za štirinajst ključnih reform, predvsem s področja neodvisnosti sodstva, preprečevanja konflikta interesov, boja proti korupciji in učinkovitega upravljanja migracij ter svobode medijev in izražanja. BiH tako postaja osma država v uradni čakalnici EU poleg Srbije, Črne gore, Turčije, Albanije, Severne Makedonije, Ukrajine in Moldove. Gre za dolg proces brez jasnega konca, saj ima denimo Turčija status kandidatke od leta 1999. Kosovski premier Albin Kurti pa je v torek napovedal, da bo njegova država še ta teden vložila uradno prošnjo za članstvo v EU.