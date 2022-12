Predsednik vlade Robert Golob je danes izkoristil priložnost, ki jo evropski parlament v okviru razprav »To je Evropa« ponuja vsem premierjem držav članic. Nagovoril je poslance evropskega parlamenta in predstavil svoje poglede o aktualnih evropskih temah: govoril je o energetiki, zelenem prehodu, Zahodnem Balkanu in geopolitični vlogi Evrope.

»Samo takrat, ko se združujemo glede svojih moči in vrlin, lahko tvorimo skupnost, ki je najmočnejša in lahko premika meje.« S temi besedami je Golob najprej govoril o skupni prihodnosti EU, ki je lahko po njegovi ocena močna, če sodeluje in je enotna. Trenutni časi, ko je Evropa z rusko agresijo soočena s kršenjem mednarodnih norm in suverenosti Ukrajine, je EU na preizkušnji, koliko moči premore. Prekomerna odvisnost od ruskega plina je vodila do tega, da je Rusija ta energent začela uporabljati kot orožje. Evropska unija se je odzvala hitro.

Od cenovne kapice za plin do sprememb prehranskih navad

Ta teden, ko se prav danes spet o ukrepih na energetskem področju sestajajo energetski ministri, je zato po Golobi oceni ključen. Evropskim poslancem je ponovil svojo oceno, da ni zadovoljen z zadnjimi predlogi evropske komisije. Kot je znano, Slovenija želi precej nižjo cenovno kapico od predlagane kapice v višini 275 evrov za megavatno uro. »To ne bo delovalo, to ne bo dovolj. Moramo biti bolj odločni za zajezitev cen plina,« je dejal Golob in vse države pozval, naj pridejo do dogovora glede energetskih ukrepov. »Pokazati moramo, da smo enotni, tudi špekulantom na trgu, ki izčrpavajo naše proračune in šibijo globalno konkurenčnost.«

Zeleni prehod na obnovljive vire energije je Golob opredelil kot edino pot za vzpostavitev energetske neodvisnosti in avtonomije. Ta prehod bo prinesel pozitivne učinke tako za podnebje kot za znižanje cen energentov. »V naslednjih petnajstih letih lahko postanemo popolnoma energetsko neodvisni,« je povedal Golob in ocenil, da so države to dolžne storiti zaradi prihodnosti naših otrok. Hkrati se je na tej točki navezal na neustrezno prehranske sisteme, ki so po njegovi oceni popolnoma neustrezni. Zavzel se je za spremembe prehranske proizvodnje, saj brez tega ne bo možno doseči podnebnih ciljev. »Jejmo manj mesa, bolj se moramo osredotočiti na sadje in zelenjavo,« je menil Golob in dodal, da se bo tako pomagalo planetu in tudi otrokom, da bodo živeli bolj trajnostno.

Zaradi prejšnje vlade izstopil iz mehurčka udobja

Ko je spregovoril o vladavini prava, se je navezal na lastno zgodbo, ko je delal še na Geoplinu. Čeprav mu je šlo dobro, je je prišel do točke, ko je ugotovil, da se v Sloveniji pod prejšnjo vlado spodjeda pravna država: pravni sistem se je razkrajal, svoboda medijev se je kršila in omejevala. »Zavedal sem se, da ne morem živeti v državi, kjer je (vladavine prava, op. p.) ni. Izstopil sem iz mehurčka udobja,« je ponazoril svoj prehod v politiko. Vladavina prava po njegovi oceni ni nekaj, o čemer bi se lahko pogajali, temveč jo je potrebno uveljavljati. »To je odgovornost vseh nas, ki delujemo v političnem sistemu,« je dodal. Evropske poslance je prosil, naj najdejo nove načine, kako se soočiti s financiranim sovražnim govorom, prav tako pa je nanje naslovil prošnjo, da ostanejo glasni pri zavzemanje za ženske v Iranu. »Pokažite jim, da vemo, kakšna je naša geopolitična odgovornost,« je pristavil.

Na BiH se ne sme pozabiti

V zadnjem sklopu njegovega govora je govoril o geopolitičnih prizadevanjih Evropske unije. Proces širitve EU je opredelil kot najbolje orodje EU, katere moči se v Sloveniji kot eni izmed novejših članic EU dobro zavedamo. Potem ko je EU dala status kandidatke Ukrajini in Moldaviji, se ta širitveni proces ne sme zaustaviti tudi na Zahodnem Balkanu. »EU se mora zavedati, koliko lahko s tem orodjem prispeva k stabilnosti regije ter da vsi ostanemo enotni. BiH smo dolžni pokazati, da nismo pozabili nanjo,« je dejal tik pred današnjim odločanjem ministrov za evropske zadeve o podelitvi statusa kandidatke BiH, potem ko bo ta izpolnila določene pogoje. »Vstop v EU ima transformacijski učinek. Spremeni ljudi, ti pa spremenijo politiko. Pričakovati, da se bo politika spremenila sama od sebe, je iluzorno,« je še dejal Golob.

Že pred nagovorom se je sešel s predsednico evropskega parlamenta Roberto Metsolo. Tudi po tem srečanju je dejal, da bo Slovenija vedno podpirala krepitev vladavine prava. Prav tako se je odzval na nedavno dosežen dogovor o madžarski deblokadi makrofinančne pomoči za Ukrajino in uvedbe globalnega 15-odstotnega davka na dobiček multinacionalk v zameno za potrditev madžarskega programa okrevanja po pandemiji koronavirusa in delno sprostitev zamrznjenih kohezijskih sredstev Madžarski. »Ne bi obstajalo opravičilo za blokado pomoči Ukrajini v tem času, ko številčni ljudje zmrzujejo,« je ocenil Golob in dodal, da je prišlo do dobre odločitve oziroma dogovora.

Premier se bo sešel še s slovenskimi evroposlanci, vodjem liberalne poslanske skupine Prenovimo Evropo Stephanom Sejournejem, poslansko skupino Prenovimo Evropo in s predsedujočim Odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane Pascalom Canfinom.