77-letni levičar in član brazilske delavske stranke (PT) je na slovesnosti malce zajokal od ganjenosti. Pohvalil je pogum brazilskih volivcev, da so dali potrdilo nekomu, ki so ga v preteklosti tolikokrat napadli, ker nima univerzitetne diplome.

Lula je že vodil Brazilijo od leta 2003 do leta 2010, ko je zapustil položaj kot najbolj popularen predsednik v zgodovini države. Nato so ga obtožili korupcije, mu sodili in ga za 18 mesecev poslali v zapor, ki ga je zapustil novembra 2019.

Brazilsko vrhovno sodišče je obsodbo razveljavilo in Lula se je lahko ponovno potegoval za položaj predsednika države. Vrhovni sodniki so ugotovili, da je bil sodnik Sergio Moro v tem primeru pristranski. Moro je potem postal tudi pravosodni minister v Bolsonarovi vladi.

Lula je slovesnost v prestolnici Brasilii opisal kot zmago demokracije. Strahovi pred tem, da Bolsonaro po vzoru nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa ne bo priznal poraza in organiziral upor, se niso uresničili, vendar pa so njegovi podporniki organizirali več manjših protestov.

V ponedeljek je v prestolnici ponovno prišlo do spopadov med brazilskimi varnostnimi silami in podporniki odhajajočega predsednika Bolsonara. Nemiri so se začeli, potem ko je zvezno vrhovno sodišče odredilo desetdnevno pridržanje domorodnega voditelja Joseja Acacia Serere Xavanteja zaradi obtožb, da ogroža demokratično pravno državo.

Policisti so streljali z gumijastimi naboji in uporabili solzivec, da bi razgnali protestnike, med katerimi so nekateri nosili rumene drese brazilske reprezentance, vihteli lesene palice in metali kamenje. Nekateri demonstranti so poskušali vdreti v policijski kompleks in osvoboditi Serera Xavanteja, v središču prestolnice pa so napadli in zažgali več avtomobilov in avtobusov.

Več kot dve uri po začetku spopadov je brazilski minister za pravosodje Anderson Torres tvitnil, da bo vse raziskano in pojasnjeno. Uradniki so kot preventivni ukrep odredili zaprtje glavne ulice v mestu in sporočili, da so okrepili varnost v hotelu, kjer je nastanjen novoizvoljeni predsednik Lula.

Bolsonarov poraz je bil sicer v drugem krogu predsedniških volitev tesen in Lula je zmagal s 50,9 odstotka glasov proti 49,1 odstotka. Desničar Bolsonaro svojemu nasprotniku ni čestital za zmago, vendar pa prenosa oblasti ni skušal blokirati.