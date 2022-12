Tajvansko identifikacijsko območje zračne obrambe (ADIZ) je obsežnejše kot zračni prostor Tajvana. Obsega tudi del kitajskega identifikacijskega območja zračne obrambe in del celine.

Kitajska je v zadnjih dveh letih znatno povečala vdore letal na jugozahodu tega območja, vendar je po podatkih AFP to daleč največji vdor bombnikov H-6 v enem dnevu, odkar je Taipei septembra 2020 začel objavljati tovrstne podatke.

Do množičnega vstopa bombnikov prihaja po tem, ko je minuli teden Kitajska uvedla nove prepovedi uvoza tajvanske hrane, pijač, alkohola in ribjih izdelkov. Tajvanski premier Su Tseng-chang je Peking obtožil kršenja mednarodnih trgovinskih pravil in diskriminacije.

Bombnik H-6 je sicer glavni kitajski bombnik dolgega dosega, lahko pa nosi tudi jedrske bojne glave.

Kitajska v tajvansko območje zračne obrambe v enem dnevu le redko pošlje več kot pet bombnikov H-6, vendar so se v zadnjih tednih njihovi vstopi močno povečali. V novembru je območje preletelo 21 teh bombnikov, v decembru pa že skupno 23.

Triindvajset milijonov prebivalcev Tajvana živi pod stalno grožnjo invazije Pekinga, ki otok vidi kot del svojega ozemlja.