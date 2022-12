Boluarte je v nedeljo pozvala k dialogu in končanju nasilja v državi ter napovedala, da bo parlamentu predstavila predlog zakona, s katerim naj bi nove volitve izvedli dve leti prej, kot je predvideno. S tem je skušala zmanjšati napetosti v državi, vendar njene izjave niso imele večjega učinka. Protestniki še naprej zahtevajo njen odstop in v več mestih po državi blokirajo ceste.

Približno dva tisoč protestnikov je v ponedeljek za več ur blokiralo letališko stezo v drugem največjem perujskem mestu Arequipa, preden jih je policija razgnala s solzivcem. Prav tako so tam vdrli v eno največjih tovarn v državi, ki je v lasti mlekarskega podjetja Gloria.

Približno sto privržencev Castilla se je utaborilo pred policijsko postajo v Limi, kjer je nekdanji predsednik pridržan, ter zahtevalo njegovo takojšnjo izpustitev in vrnitev na položaj.

Državne železnice so sporočile, da bo zaradi varnosti potnikov pred nacionalno stavko, h kateri pozivajo Castillovi podporniki, od danes prekinjen železniški promet med Cuscom in Machu Picchujem, najbolj znanim perujskim turističnim krajem. Za zdaj pa je zaprto tudi letališče v Cuscu, v katerega so protestniki v ponedeljek poskušali nasilno vdreti.

Tiskovna predstavnica urada ZN za človekove pravice Marta Hurtado je medtem opozorila, da se razmere v državi lahko še zaostrijo. Oblasti pa je pozvala, naj ljudem omogočijo uresničevanje pravice do mirnega zbiranja ter svobodnega izražanja mnenj.

Politični kaos v Peruju se je začel v sredo z že tretjim poskusom ustavne obtožbe proti Castillu, odkar je ta nekdanji učitelj pred 18 meseci presenetljivo zmagal na predsedniških volitvah. 53-letni Castillo je tik pred predvidenim glasovanjem sporočil, da razpušča parlament, napovedal vzpostavitev izredne vlade in vladanje z dekreti ter uvedel policijsko uro.

Pri tem je bil med vladajočo elito povsem osamljen. 130-članski parlament je nato kljub vsemu glasoval za njegovo odstavitev s kar 101 glasom podpore. Castillo se je po glasovanju o odstavitvi s položaja odpravil na sedež policije v prestolnici Lima, kjer so ga nato tudi pridržali po nalogu posebne ekipe tožilcev, ki se ukvarja s politično korupcijo.

Nekdanji predsednik se je v Limi že sestal s svojimi odvetniki, na današnjem zaslišanju pa bo zahteval takojšnjo izpustitev. Leve vlade v Mehiki, Argentini, Kolumbiji in Boliviji so medtem objavile skupno izjavo v podporo Castillu, v kateri so zapisale, da je bil od svoje izvolitve »žrtev protidemokratičnega nadlegovanja«.