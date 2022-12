Fain, lani finalistka Abu Dabija na 200 m prosto, je v kvalifikacijah za vsega 34 stotink sekunde zaostala za lastnim državnim rekordom, ki ga je odplavala januarja 2019 v Ljubljani.

»Prvi cilj je s finalom izpolnjen. Že dopoldan sem se zelo približala rekordu, kar me je popeljalo v finale. Popoldan bo prav to moj cilj in seveda boj za čim višjo uvrstitev,« je po tekmi povedala 21-letna Mariborčanka.

»Katja je naredila to, kar je morala. Vidim še nekaj rezerv, ki jih bo zvečer skušala počrpati,« pa še boljši finalni dosežek napoveduje njena trenerka Metka Sparavec Malenko.

Kakovost nastopa Fain potrjuje tudi dejstvo, da se je v finale uvrstila kot edina evropska plavalka. Kam se lahko prebije v nastopu osmerice najboljših na svetu, pa ostaja mala neznanka.

V kvalifikacijah sta izstopali le Erika Fairweather iz Nove Zelandije s 3:58,27 in Avstralka Lani Pallister, ki je prav tako prebila mejo štirih minut. V finalu pa so še ena Avstralka ter dve Američanki in Japonki. Svetovna rekorderka Kitajka Li Bingjie je nastop odpovedala.

Tudi Neža Klančar je premiero v Avstraliji opravila z odliko. Na 50 m delfin je kot prva Slovenka prebila mejo 26 sekund in za 26 stotink stotink izboljšala kar sedem let star rekord velenjske olimpijke Nastje Govejšek, lasten osebni rekord pa kar za 63 stotink sekunde.

Z novim rekordom se je kot 17. s še dvema plavalkama uvrstila na izločilno tekmo, ki je dala dve rezervi za popoldanski polfinale. Formo, ki sta jo načrtovala s trenerjem Tomažem Torkarjem, je potrdila tudi v tem nastopu, saj je rekordni dosežek ponovila. Hitrejša od nje je bila Tajka Jenjira Srisa Ard, za njo pa je končala Nemka Angelina Kohler.

»Prvič sem plavala pod 26 sekundami, odplavala sem osebni in državni rekord. To sem v swim offu ponovila in s tem sem zelo zadovoljna. Škoda morda le, da v drugo nisem dodala še kakšno stotinko,« je bila uspeha vesela 22-letna plavalka Olimpije.

»Odlična reakcija, manjša napakica pri skoku, odlično plavanje, malce pa se ji nista izšla obrat in prihod v cilj. Tu so rezerve za še kakšno desetinko. Ampak super sva zadovoljna. Tako dober začetek pomeni samo dobre obete za prihajajoče starte,« pa je po tekmi povedal Torkar, ki podobne dosežke od svoje varovanke pričakuje še na 50 in 100 m prosto ter 100 m mešano.

V sredo bosta prvič na SP nastopila tudi Peter John Stevens in Tara Vovk.