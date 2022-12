Priprave na svoje jubilejno, deseto tekmovanje med svetovno elito (največji uspeh bron v Franciji 2017), bodo slovenski rokometaši opravili v dveh delih. V tradicionalni bazi v Zrečah se bodo zbrali 26. decembra in tam ostali do 30., drugi del pa se bo začel 2. januarja v Ljutomeru. Po novem letu bodo odigrali dve pripravljalni tekmi z Madžarsko, ki bo prav tako nastopila na SP 2023 v skupini z Islandijo, Portugalsko in Južno Korejo v švedskem Kristianstadu. Prvi obračun z vzhodnimi sosedi bo 5. januarja v Ljutomeru, povratni pa dva dni kasneje v Veliki Kaniži, oddaljeni okoli 30 kilometrov od slovensko-madžarske meje. Tekmi sta bili načrtovani že pred odločitvijo mednarodne zveze IHF, da Sloveniji podeli posebno povabilo (»wild card«) za nastop na SP, potem ko jo je v dodatnih kvalifikacijah izločila Srbija. Načrtovana je bila tudi decembrska pripravljalna tekma s Kuvajtom, a so gostje (ne)pričakovano odpovedali prihod v Slovenijo.

Selektor Uroš Zorman je seznam svojih izbrancev včeraj objavil natanko mesec dni pred uvodno tekmo Slovenije na SP, ki bo 12. januarja 2023 v Katovicah proti Savdski Arabiji (nato še 14. januarja proti Poljski in 16. proti Franciji). »Gre za kombinacijo izkušenih in mladih igralcev, med katerimi je tudi precej novincev. Vodilo pri izbiri igralcev je bilo enostavno: tisti, ki so zdravi, in ki želijo ter hočejo igrati za reprezentanco. V Sloveniji nimamo tako velike baze igralcev, da bi lahko iz nje črpali po mili volji. Žal imajo nekateri igralci zdravstvene težave, zdravje pa je vedno na prvem mestu, šele potem šport. Upam in verjamem, da bomo skupaj ustvarili pravo vzdušje in kemijo v reprezentanci,« se nadeja Uroš Zorman, ki bo na velikem tekmovanju prvič v selektorski vlogi.

Liderja Dolenec in Bombač

V precej pomlajeni in neizkušeni zasedbi manjka kar nekaj nosilcev igre iz zadnjih let: Matej Gaber, Gašper Marguč, Miha Zarabec, Staš Skube, Urh Kastelic ... »Gaber in Marguč sta sodelovanje odpovedala zaradi zdravstvenih težav, saj ne bi zdržala naporov turnirskega sistema tekmovanja. Tudi Zarabec je precej zdravstveno načet, ima težave s hrbtom in mečno mišico, malo igra, malo ne, zato ni stoodstotno pripravljen. A je pripravljen, če bo treba, zapolniti vrzel na položaju organizatorja igre. Skube je zamenjal klub in okolje (iz beloruskega kluba Meškov Brest je letos prestopil v francoski Montpellier, op. p.), a se tam ni najbolje znašel in se še vedno lovi, Kastelic pa okreva po operaciji kolena,« je zdravstveni bilten manjkajočih opisal Zorman.

Na zadnjih velikih tekmovanjih je imela Slovenija tri liderje na igrišču (Bombač, Zarabec, Skube), Zorman pa se je zdaj odločil dati dirigentsko palico le enemu. »Zaupal sem jo Bombaču, ob katerem bodo mlajši igralci, podmladek, ki bo med nosilci na naslednjih velikih tekmah in tekmovanjih. Gledamo tudi v prihodnost, ker se bo starejši del sedanje generacije v kratkem poslovil in zamenjal. Na igrišču bo poleg Bombača v vlogi liderja tudi kapetan Jure Dolenec in prepričan sem, da bosta zadeve na igrišču vodila tako, kot najbolje znata, in jih peljala v pravo smer,« opisuje Zorman.

Po odpovedi Marguča je med »staroselci« na desnem krilu ostal le Blaž Janc, kajti Mario Šoštarić, ki ima tudi hrvaško državljanstvo, se je odločil za selitev v reprezentanco naših južnih sosedov. »Nikoli nisem nikogar prosil ali silil, da igra za reprezentanco, niti se pogajal o teh stvareh. Mario se je pač tako odločil zaradi nekih drugih zadev v preteklosti in stoji za svojo odločitvijo, jaz pa pri tem nisem mogel niti hotel ničesar spreminjati. To je njegova legitimna pravica, a o tem raje ne bi veliko razglabljal,« je pogovor o usodi 30-letnega Šoštarića, ki naj bi zaigral za Hrvate že na SP 2023 in čigar starši, brat in vsi sorodniki so rojeni oziroma živijo na Hrvaškem, končal Zorman.

