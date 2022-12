Čeprav je pred današnjo tekmo polfinala med Hrvaško in Argentino največ oči uprtih v prva zvezdnika Luko Modrića in Lionela Messija, imata veliko zaslug za preboj med najboljše štiri vratarja Dominik Livaković in Emiliano Martinez. V svojih domovinah imata zaradi ubranjenih enajstmetrovk status nacionalnih junakov.

Zadar je mesto, kjer se rojevajo vrhunski vratarji. Na svetovnem prvenstvu pred štirimi leti je zablestel Danijel Šubašić iz Zadra, letos v Katarju njegov someščan Dominik Livaković, ki je bil leta 2018 v Rusiji šele druga rezerva. Čeprav bo Livaković prihodnji mesec dopolnil že 29 let, mu še vedno ni uspela prodaja v tujino. Vso kariero je preživel v Zagrebu, kjer je do leta 2015 odraščal v istoimenskem klubu, nato pa prestopil v Dinamo. Po tržni vrednosti (8,5 milijona evrov) je šele na 53. mestu med vratarji na svetu, a je med favoriti za najboljšega vratarja turnirja v Katarju. Ubranil je že štiri enajstmetrovke in se na prvem mestu izenačil z rojakom Šubašićem (SP 2018 v Rusiji) in Argentincem Sergiem Goycocheo (SP 1990 v Italiji). Livaković je v izločilnih bojih, ko po rednem delu in podaljških ni bilo odločitve, ubranil tri enajstmetrovke Japoncem in eno Brazilcem (Rodrygo), zato imajo tekmeci pred njim že kompleks. Kultni francoski športni dnevnik L'Equipe je bil nad njegovo predstavo proti Braziliji tako navdušen, da mu je za enajst obramb dal oceno deset. Takšno oceno je v zgodovini časnika prejelo le 15 igralcev. Livaković ima nogometne gene v družini, saj je njegova mama Manuela sestrična legendarnega napadalca Josipa Skoblarja. V otroštvu je igral tudi košarko in bil vratar v vaterpolu, vendar mu v vodi ni bilo všeč, ker ga je zeblo. Obeta se mu prestop v tujino, saj Bayern išče vratarja, potem ko si je Manuel Neuer na smučanju zlomil nogo.

Argentinec Emiliano Martinez je zablestel na tekmi četrtfinala proti Nizozemski, ko je s pravima paradama, ki sta navdušili tudi fotoreporterje, ubranil strela prvima dvema izvajalcema Van Dijku in Berghuisu. Spada med vratarje, ki so potrebovali veliko časa, da so se uveljavili. Pri 17 letih se je iz argetinskega Independenta preselil v Arsenal, ki pa ga je posojal različnim angleškim klubom, kjer je bil več na klopi kot med vratnicami. Zablestel je leta 2019, ko je z Arsenalom osvojil pokal FA in superpokal, nato pa za odškodnino dobrih 20 milijonov evrov prestopil v Aston Villo, kjer je že tretjo sezono številka ena. V prvi sezoni v Aston Villi je postavil klubski rekord za premier ligo s 15 tekmami brez prejetega gola in po izboru navijačev postal klubski igralec leta. Prvo vabilo v reprezentanco je prejel že leta 2011, debitiral pa šele junija lani. Številka ena je postal, ko je z Argentino osvojil južnoameriško prvenstvo, potem ko je v polfinalu ubranil tri enajstmetrovke proti Kolumbiji. Po zmagi z 1:0 v finalu proti Braziliji je prejel zlato rokavico za najboljšega vratarja prvenstva. »V polfinalu smo, ker imamo pogum, srce in strast. To počnemo za 45 milijonov Argentincev,« pravi Emiliano Martinez.