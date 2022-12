Ostali so štirje. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v Katarju prihaja čas za polfinalna obračuna, ki bosta odločila, kdo se bo pomeril v velikem nedeljskem finalu. Na papirju sta v vlogi favorita reprezentanci, ki sta v zgodovini že občutili, kaj pomeni osvojiti mundial. Argentina je bila najboljša v letih 1978 in 1986, zdaj pa kani na vrh priti še tretjič in s tem zacementirati Lionela Messija kot najboljšega posameznika vseh časov. A proti izjemno motivirani Hrvaški, ki želi po porazu v finalu na zadnjem svetovnem prvenstvu tokrat iti do konca, ji bo sila težko. V drugem paru ima Francija, ki je bila svetovna prvakinja prav tako dvakrat, za cilj kot tretja v zgodovini priti do zaporednih naslovov, medtem ko bo Maroko letel na krilih afriškega in arabskega sveta.

Hrvaška do zdaj vodila vsega 46 minut

Potem ko so v četrtfinalu izločili Brazilijo, so v hrvaškem taboru prepričani, da lahko ponovijo zgodbo tudi v polfinalu proti Argentini. Kapetan Luka Modrić in soigralci črpajo optimizem tudi z zadnjega svetovnega prvenstva, ko so v skupinskem delu s kar 3:0 odpravili južnoameriškega predstavnika. Ob Modriću sta tedaj zadela še Ante Rebić, ki po sporu s selektorjem Zlatkom Dalićem od evropskega prvenstva ni več del izbrane vrste, in Ivan Rakitić, ki se je reprezentančno upokojil. Dalić bo potrdil deseterico igralcev s tekme proti Braziliji, edina dilema ostaja v konici napada, kjer je Hrvaška, ki je na vsem turnirju do zdaj vodila vsega 46 minut proti Kanadi, tudi najmanj kakovostna.

»Argentina je vrhunska ekipa, agresivna in bojevita. Izjemni Messi je še naprej vodja njihove izbrane vrste. Po mojem mnenju je še vedno najboljši nogometaš na svetu, zato ga bomo morali dobro paziti. Za nas bo predstavljal največjo nevarnost, saj se vse vrti okoli njega. Imeli smo dovolj časa, da smo preučili igro Argentine, zato smo dobro pripravljeni tudi na njih, kot smo bili na Brazilijo. Zavedamo se svoje kakovosti. Na zadnjih 20 tekmah smo klonili le proti Avstriji, kar pove ogromno. Vmes smo igrali proti najboljšim ekipam na svetu, zato sem še toliko bolj prepričan, da bomo enakovreden nasprotnik tudi Argentini,« pravi hrvaški ofenzivni vezist Mario Pašalić.

Argentina ranljiva v zadnji tretjini tekem

Proti Argentini bo morala Hrvaška dobro paziti tudi na živce, saj so Messi in soigralci znani po tem, da provocirajo nasprotnike, kar so na svoji koži v četrtfinalu občutili Nizozemci. Moštvo selektorja Lionela Scalonija je pokazalo ranljivost v zadnjih tretjinah tekem, saj so se v osmini finala po vodstvu z 2:0 proti Avstraliji srečno rešili pred podaljškom, v četrtfinalu pa je Nizozemski uspelo izenačiti po zaostanku z 0:2, a je nato klonila po izvajanju enajstmetrovk. V Argentini mediji o Hrvaški pišejo zelo spoštljivo, nekateri jo celo postavljajo v vlogo favorita. »Raje bi igral proti Braziliji. Imeli bi južnoameriški derbi in odprto tekmo. Hrvaška je taktično zelo zrela, kar me skrbi,« pravi argentinska legenda Javier Zanetti.

»Hrvaška je pokazala, da je izjemna ekipa. Na trenutke so bili v četrtfinalu proti Braziliji superiorni. Že dolgo jih vodi selektor Dalić, kar pomeni, da so uigrani in dobro pripravljeni,« o današnjem nasprotniku pravi Lionel Messi, ki sanja o tem, da se od argentinskega dresa poslovi z naslovom svetovnega prvaka. Scaloni zaradi kartonov ne bo mogel računati na branilca Seville Gonzala Montiela in Marcosa Acuno, kar je zagotovo prednost za Hrvaško. »Naš cilj je bil, da nastopimo na vseh sedmih tekmah na svetovnem prvenstvu. Uresničili smo ga, a zadnjega obračuna ne želimo igrati v soboto. V nas je gromozanska želja po uvrstitvi v finale. Z vsem spoštovanjem do Hrvaške odkrito ciljamo na zmago. Nasprotnik je kakovosten, zato pričakujem dobro tekmo, ki ji želimo biti dorasli,« je dodal Lionel Scaloni.

Iskrice iz Katarja Nova smrtna žrtev v Katarju Iz Katarja prihaja nova tragična novica o smrti predstavnika sedme sile. Umrl je katarski fotoreporter Kalid Al Mislam, ki je opravljal delo za Al Kas TV, a za zdaj se uradno še ne ve, kaj naj bi bil vzrok smrti. Že v petek je svet pretresla novica o smrti 48-letnega ameriškega novinarja Granta Wahla, ki se je zgrudil in umrl med spremljanjem četrtfinalne tekme med Argentino in Nizozemsko. Na prizorišču naj bi doživel srčni napad, njegov brat Eric Wahl pa trdi, da so ga umorili. Brazilski dresi zaradi Peleja s tremi srci namesto zvezdic Vodstvo Južnoameriške nogometne zveze (Conmebol) je predlagalo, da bi na brazilskih dresih tri od petih zvezdic zamenjali s simboli treh src kot poklon Peleju. Brazilec, ki je v zadnjih letih šibkega zdravja, je z reprezentanco osvojil tri naslove svetovnih prvakov v letih 1958, 1962 in 1970. Brazilci imajo na dresih nad grbom upodobljenih pet zvezdic, naslov prvakov so osvojili še v letih 1994 in 2002. Brazilci želijo Guardiolo Potem ko je Tite po porazu proti Hrvaški odstopil, Brazilija išče novega selektorja. Javnost si želi tujca, prvi na seznamu želja je Pep Guardiola, ki pa je nedavno podaljšal pogodbo z Manchestrom Cityjem. Nekateri pravijo, da bi selektor lahko postal 63-Italijan Carlo Ancelotti, ki pa ima pogodbo z Realom iz Madrida do junija 2024. Ancelotti še nikoli ni bil selektor. Lahoza so že poslali domov Španski sodnik Antonio Mateu Lahoz, ki je na tekmi med Argentino in Nizozemsko pokazal rekordnih 17 rumenih in en rdeči karton, je zaradi slabo opravljenega dela že končal sojenje na SP. Doma je tudi že Slovenec Slavko Vinčić, ki je bil glavni sodnik na dveh tekmah v predtekmovanju. Predsednik v vlogi sodnika Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino se je včeraj prelevil v sodnika. Sodil je del ekshibicijske tekme med nekdanjimi nogometnimi zvezdniki in delavci v Katarju. Na njej so se nekdanji velikani, kot so Brazilec Cafu, Anglež John Terry in Nizozemec Clarence Seedorf, pomerili z delavci, navijači in prostovoljci na SP. V desetih minutah sojenja je pokazal dva rumena kartona. Ziyech podaril 280.000 evrov Maroški reprezentant Hakim Ziyech je ves zaslužek, ki mu pripada za nastop na SP (okoli 280.000 evrov) podaril dobrodelni organizaciji, ki skrbi za pomoč tistim Maročanom, ki jo najbolj potrebujejo. To počne že od leta 2015. x

Spored SP Polfinale, danes ob 20. uri: Argentina – Hrvaška (stadion Lusail, 88.966 sedežev), jutri ob 20. uri: Francija – Maroko (stadion Al Bayt, 68.895 sedežev). Tekma za 3. mesto: sobota ob 20. uri (stadion Kalifa International, 45.857 sedežev). Finale: nedelja ob 20. uri (stadion Lusail, 88.966 sedežev).