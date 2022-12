O ministru za naravno selekcijo

Pred tednom dni je neka gospa dobila izvid preiskave, na katero je čakala mesece in ki vsebuje nekatere skrb zbujajoče ugotovitve, vsaj kolikor ji je uspelo razumeti. Izvid naj bi po ustaljeni praksi presodil njen zdravnik. Težava je v tem, da je pred tednom dni iz zdravstvenega doma prejela tisto strašljivo ozko, čisto tanko pismo z dvema stavkoma: »Ker vaš zdravnik ne dela več, ste ... Poiščite si drugega zdravnika.« Kje naj ga išče, niso napisali, tudi o ambulantah za neopredeljene niti besedice. Interneta ne obvlada. Izgubljena v vesolju razpadajočega slovenskega zdravstva. V Sloveniji je bilo konec novembra uradno 132.185 ljudi brez zdravnika. Če se lahko pohvalim, od nedavnega sem v tej množici tudi jaz, zato povečujem zgornjo številko na 132.186. Postala sem del množice 132.186 ljudi, ki nam je birokracija podelila naziv: neopredeljeni. To mi je do konca dvignilo pokrov: neopredeljena, jaz? Priznajte, da bi v tej deželi težko našli koga, ki je bolj, trmoglavo, vsem navkljub, opredeljen kot jaz. Na tem mestu zato javno razglašam: jaz nisem neopredeljena! Trdno in dosmrtno sem opredeljena, da mora vlada nehati z uporabo ciničnih evfemizov, znanih iz nacističnih taborišč, kjer so zaplinjanju tudi rekli tuširanje. Namesto »neopredeljenih« je treba reči bobu bob: izbrisani smo.