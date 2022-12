Spor zaradi egejskih otokov, ki so ob nastanku sedanje meje pred sto leti pripadli Grkom (Rodos in Kos sta bila do leta 1943 pod Italijo), se zaostruje. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan že dolgo zahteva njihovo demilitarizacijo. V nedeljo zvečer je ob srečanju s skupino mladih v črnomorskem pristanišču Samsun posredno zagrozil z raketnim napadom. Najprej se je hvalil, da je Turčija letos začela proizvajati rakete tajfun, potem pa dodal: »Ta proizvodnja dela Grke živčne. Samo slišijo za tajfun in Grki postanejo živčni. 'Zadenejo lahko Atene,' pravijo. Seveda lahko.« Nato je o grškem kupovanju ameriškega orožja, s katerim naj bi branili egejske otoke, dejal: »Če provociraš, ko kupiš orožje od Američanov za grške otoke, potem Turčija seveda ne bo stala križemrok, ampak bo nekaj storila.« Rakete tajfun, ki jih je Turčija uspešno testirala oktobra, lahko letijo več kot 300 kilometrov daleč.

Turčija že vseskozi postavlja pod vprašaj grško suverenost nad množico otokov v Egejskem morju. Nekateri so zelo blizu turški obali, Lesbos je na primer od nje oddaljen samo devet kilometrov, od grške obale na celini pa 150 kilometrov.

Iskanje načina za končanje padanja podpore

Očitno poskuša 68-letni Erdogan tudi z igranjem na nacionalistične strune ustaviti padanje podpore med volilci. Ravno v nedeljo je na množičnem zborovanju svojih privržencev v Samsunu napovedal, da bo junija 2023 še zadnjič kandidiral na predsedniških volitvah, ki bodo hkrati tudi parlamentarne (Turčija je leta 2017 prešla v predsedniški sistem).

A proti njemu se je povezalo šest opozicijskih strank, ki hočejo končati njegovo 20 let trajajočo vladavino. Erdogan je doma v težavah predvsem zato, ker letna inflacija presega 80 odstotkov. Skrajno desne stranke prav tako izkoriščajo vse večjo nepriljubljenost 2 ali 3 milijone sirskih beguncev.

Volilcem kaže podobo močne države

V nedeljo je na nabito polnem stadionu v Samsunu še dejal: »Turčija ima vso pravico, da poskrbi za svojo varnost znotraj in zunaj svojih meja.« Kaj to pomeni, so po 20. novembru izkusili turški in sirski Kurdi, ko so jih znova začela napadati turška letala, brezpilotniki in topovi. Obojim je namreč Erdogan pripisal atentat v Carigradu 13. novembra, v katerem je umrlo šest ljudi, 81 pa je bilo ranjenih. Vsega skupaj je doslej izbral 600 tarč na 800 kilometrov dolgi meji s Sirijo, med njimi položaje YPG, ki je organizacija sirskih Kurdov, in seveda položaje Kurdske delavske stranke, ki ima še vedno vpliv med 15 milijoni turških Kurdov. Ni pa še povsem jasno, ali poskuša Erdogan spet osvojiti del ozemlja sirskih Kurdov, potem ko se je v letih 2016–2019 že polastil njihovih 8835 kvadratnih kilometrov. To ozemlje imajo sirski Kurdi v zahvalo za zmago nad Islamsko državo.

Erdogan turškim volilcem kaže, kako zelo močna je Turčija pod njegovo oblastjo, tudi tako, da ga morajo druge Natove države prositi za članstvo Švedske in Finske, pa tudi s pomembno posredniško vlogo, ki jo ima v vojni med Rusijo in Ukrajino. S svojim samozavestnim nastopom v mednarodni politiki, zdaj tudi proti Grkom, tradicionalnim sovražnikom, ki so po prvi svetovni vojni osvajali Malo Azijo, dokler jih ni premagal Mustafa Kemal (pozneje Atatürk), si Erdogan vsekakor pridobiva simpatije nacionalističnih volilcev. Vendar si Turki želijo predvsem gospodarskega okrevanja.