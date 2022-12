Velika grožnja verodostojnosti evropskega parlamenta in porušeno zaupanje državljanov v evropske institucije. S takšno enotno oceno evropskih političnih skupin in ministrov se je včeraj soočal evropski parlament po priprtju štirih oseb, med drugim tudi podpredsednice evropskega parlamenta Eve Kaili zaradi domnevne korupcije in političnega agitatorstva v prid Katarju. Zaradi sumov, da je Kailijeva politično delovala v prid Katarja, med drugim naj bi poskušala vplivati na bližnjo odločitev evropskega parlamenta o odpravi vizumov za državljane Katarja, so se včeraj nadaljevali postopki za njeno razrešitev s položaja podpredsednice parlamenta. Dokončno odločitev bodo sprejeli na današnji konferenci predsednikov poslanskih skupin. Tudi včeraj je belgijska policija nadaljevala preiskave v evropskem parlamentu v Bruslju. Pridržani osumljenci bodo pred sodnika privedeni jutri.

»Evropski parlament je napaden. Evropska demokracija je napadena. Odprte, svobodne demokratične družbe so napadene. Njihovi sovražniki se ne bodo ustavili pred ničimer,« je ob začetku zasedanja parlamenta v Strasbourgu zgroženo dejala njegova predsednica Roberta Metsola in pristavila, da so se njihovi načrti izjalovili. Čeprav je v svojih besedah, kot je dejala, morala paziti, da ne bi ogrozila preiskave, ki še vedno poteka, je jasno napovedala boj proti korupciji. V parlamentu nameravajo podrobno preučiti, kako se financirajo nevladne organizacije, kdo ima dostop do parlamenta in kakšne so povezave nevladnih organizacij do tretjih držav. »Korupcija se ne sme splačati,« je dejala Metsolova in poudarila, da se parlament ne more vrniti k delovanju po starem.

»Raje smo na hladnem, kot da bi bili podkupljivi«

Obsodbe razkritij so deževale iz vseh političnih skupin. Te so se odločile na današnjem nadaljevanju seje parlamenta odpreti razpravo o razkritjih, prav tako pa bodo do konca zasedanja sprejeli tudi resolucijo o tej tematiki. »Ta zadeva je prevelika, da bi se zapletali v medstrankarske obračune. Kredibilnost največje neposredno izvoljene evropske institucije je na kocki,« je posvaril vodja poslanske skupine Evropske ljudske stranke Manfred Weber. Tudi Iraxte Garcia Perez, vodja poslanske skupine S&D, iz katere so Kailijevo že izključili, je ocenila, da morajo poslanci delovati vzajemno za krepitev transparentnosti in odgovornosti.

Največja korupcijska afera v zgodovini evropskega parlamenta je velik izziv tudi za celotno Evropsko unijo. Od njenega razpleta so odvisni tako nadaljnji odnosi med Evropsko unijo in Katarjem, ki sicer zanika, da bi storil kar koli napačnega, kakor tudi verodostojnost evropskih institucij. Katar sicer sodi med največje dobavitelje utekočinjenega zemeljskega plina za Evropsko unijo. Da to ne bi smelo vplivati na nadaljnje ukrepanje, je posvarila Metsola: »Raje smo na hladnem, kot da bi bili podkupljivi!«

Ne glede na energetsko pomembnost Katarja je včeraj prihajalo do številnih ostrih odzivov vodilnih evropskih politikov. Le eden je bil izjema. Obtožbe korupcije v evropskem parlamentu so bile dobrodošlo darilo za madžarskega premierja Viktorja Orbana, ki ga je evropski parlament večkrat kritiziral zaradi spodkopavanja vladavine prava na Madžarskem in krmarjenja države v avtokracijo. Ob sliko nekdanjih svetovnih voditeljev je na twitterju pripel napis »Dobro jutro, evropski parlament« s posmehljivim pripisom, da je evropski parlament zaskrbljen zaradi korupcije na Madžarskem.

Oprave vizumov za Katar še ne bo

Prav ta teden bi moral evropski parlament odločati o odpravi vizumov za državljane Katarja in Kuvajta. Toda poslanci so včeraj izglasovali, da se postopek vrne na matični notranjepolitični odbor. »Ne moremo dovoliti odprave vizumov za državo, ki nas napada,« je dejal poročevalec o tej zadevi, evropski poslanec Eric Marquardt. Preučiti nameravajo, ali je v postopku sprejemanja odločitve prišlo do vplivanja na poslance. Marquardt se je sicer spominjal, da ga je Kailijeva pozivala, naj se o liberalizaciji vizumov za Katar odloča čim prej, poslanci pa naj po njenih željah ne bi več postavljali pogojev.

Ukrepale so tudi že grške oblasti in zamrznile vse premoženje Kailijeve v Grčiji. Zamrznili so tudi premoženje njenih staršev, njenega partnerja, ki je bil prav tako pridržan, in njene sestre. Urad za preprečevanje pranja denarja preiskuje njihove bančne račune, nepremičnine, lastniške deleže v podjetjih in vse drugo premoženje, da bi ugotovili, ali je kaj od tega nepojasnjenega izvora.

*** Naše sporočilo Katarju mora biti: ne morete kupovati evropskih poslancev, tako kot kupujete nogometne klube. Manon Aubry vodja poslanske skupine Levice