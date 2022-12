Pokal nogometnih zmagovalcev se letos ni vrnil »domov«, se pa angleški nogometaši vračajo z mačkom Davom, ki je postal najnovejši član angleške izbrane vrste. Medtem ko je poraz proti Franciji pomenil, da trije levi domov ne bodo odnesli naslova svetovnega prvaka, Katarja ne zapuščajo povsem praznih rok – za spomin bodo imeli mačjega prijatelja. Naj samo omenimo, da je televizijska hiša ITV sporočila, da je bila tekma Anglije proti aktualnim prvakom Francozom v četrtfinalu s porazom 2:1 najbolj gledan program na vseh televizijskih kanalih letos, s povprečno publiko 20,4 milijona gledalcev.

Strah francoskega napadalca

Branilca Kyle Walker in John Stones, ki sta igrala za moštvo Garetha Southgata na zadnji tekmi Anglije, sta se odločila, da posvojita prijaznega potepuškega mačka, s katerim sta se spoprijateljila v svoji hotelski bazi v Al Wakrahu. Maček Dave je bil hitro sprejet kot maskota ekipe, duo Manchester Cityja pa je bil večino prostega časa v družbi novega kosmatega prijatelja. Med pripravami na tekmo s Francijo so novinarji Stonesa vprašali, kako je Dave, in slednji je, kot da gre za nepogrešljivega člana ekipe, odgovoril: »Dave je v redu. Prejšnjo noč se je sicer stepel z drugim mačkonom. Mislim, da se borijo za ozemlje in hrano.« Nogometaš je pri tem dodal, da vsi upajo, da se bodo lahko držali obljube in da bo Dave odšel z njimi domov, če bodo zmagali na svetovnem prvenstvu. Walker je za uradni medijski kanal FA še dodal: »En dan je bilo dovolj, da sva s Stonesyjem posvojila mačkona. Dave je dobrodošel za našo mizo. Nekateri ljudje res ne marajo mačka, jaz pa ga imam rad.« In da to še kako drži, je novinarjem zaupal francoski nogometni reprezentant Randal Kolo Muani. Dejal je, da se napadalec Ousmane Dembele boji potepuških mačk, ki tavajo po ulicah Dohe v Katarju.

Pred odhodom domov Dave obiskal veterinarja

Čeprav je Anglija po porazu zaključila nastop na svetovnem prvenstvu, so se igralci odločili, da bodo Dava vseeno pripeljali domov. Ko je napočil čas vrnitve domov, so mačka dali v boks za transport hišnih ljubljenčkov in ga odpeljali k veterinarju, kjer bo prejel vsa zahtevana cepiva in opravil preglede, preden se bo odpravil v Združeno kraljestvo. Ko bo pripravljen, bodo Dava prepeljali v Anglijo, kjer bo naslednje štiri mesece preživel v karanteni. Šele potem se bo ponovno združil z igralci, ki so ga posvojili.

Stones je o Davu na instagramu zapisal: »Prvi dan, ko smo prišli do lokala, kjer je bil njegov rajon, smo sedeli za majhno mizico za vogalom in že naslednjo minuto se je pojavil Dave. Zdaj vsak večer sedi tam in čaka na hrano. Toda prejšnji dan pravzaprav ni pojedel vse hrane, bili smo nekoliko jezni nanj. Mislimo, da postaja nekoliko požrešen.« Stones je objavil tudi svojo fotografijo, na kateri dviguje palec, medtem ko se je mačkon sproščeno ulegel pod njegovim stolom. Pri tem je pripisal: »Dave se nam je pridružil na večerji #maskota.«