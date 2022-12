#jezikolumna Ni zime za slovenščino

Saj veste tisto, ko otroci v veselem decembrskem pričakovanju pišejo Božičku in dedku Mrazu dolga pisma želja, ki so razen izjemoma bolj seznami dragih igrač, včasih kar prekopirani iz bogatih katalogov trgovin z resnimi prodajnimi nameni. Malce večji otroci, že izkušeni pisci in piske tovrstne korespondence, imajo ob tem poleg veselega vznemirjenja še plemenit občutek, da s takim pismom pravzaprav delajo staršem in drugim sorodnikom veliko uslugo: s tem, ko si vse to želijo od Božička ali dedka Mraza, staršem in drugim potencialnim obdarovalcem prihranijo denar! Logični naslednji korak je, da zaradi tako plemenite usluge od tistih, ki so jim tako učinkovito prihranili denar, pričakujejo vsaj kako dodatno darilce kot protiuslugo … Še nekaj je zanimivo: verjetje v pravljične obdarovalce ni premo sorazmerno s siceršnjim otrokovim vedenjem o zadevah sveta. Doma imamo devetletnico, ki z veliko žlico zajema vse, kar je naravoslovnega – a njena vera v finančno neodvisne zlate, cingljajoče prinašalce daril je neomajno. To je presežni svet, daleč nad vsemi morebitnimi pritlehnimi argumenti.