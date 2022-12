»Ljudje posegamo v gozd, vendar pa tudi moč gozda, da oblikuje ljudi, ostaja vselej prisotna,« pojasnjuje koreografinja Leja Jurišić izhodiščne vzgibe za nastanek predstave Rdeči gozd, ki bo jutri ob 20. uri v produkciji Društva Pekinpah premierno uprizorjena v Stari mestni elektrarni. »V gozd si gremo celit rane, toda v gozdu rane tudi nastanejo; gozd je lahko mističen, nevaren, fantastičen, divji, močan, samoten, idiličen, lahko je prostor za odmik ali hrepenenje, toda tudi prostor izkoriščanja in pa uničenja; to je kraj spontane rasti in hkratnega propadanja.« Obenem je gozd v tradiciji območje skrivnostnega, vendar tudi prostor sprememb ali prehoda. »V pravljicah se na primer pogosto zgodi, da mora junak zgodbe skozi gozd oziroma se v njem znajde zaradi takšnih ali drugačnih razlogov,« dodaja. »Pri tem se gozd vselej kaže kot neke vrste preizkušnja, ovira, ki je včasih nemara le navidezna, vendar je ni mogoče zaobiti – ali kot pravi Erica Spelman, med porazom in uspehom je vedno gozd, še več, pravzaprav je šele gozd tisti, ki omogoča uspeh nekega lika.«

V tem smislu gozd zahteva od posameznika, da je hkrati močan in občutljiv, še ugotavlja Leja Jurišić, podobno kot to velja za iskanje izstopa iz vsakdanjih realnosti kapitalizma ter njegovih ideoloških in materialnih katastrof, kjer se možnost mirnega počitka v gozdu izkaže za iluzijo: »Človeški gozd je polje praznih, potrošniško naravnanih signalov, puhlih političnih pamfletov ter obljub – obenem pa je tudi polje njihovega sprejemanja in s tem sodelovanja v koreografiji lastnega uničenja.« V ta gozd v predstavi individualno vstopa šest prodornih plesnih ustvarjalk oziroma ustvarjalcev mlajše generacije, Anamaria Bagarić, Urška Centa, Žigan Krajnčan, Gašper Kunšek, Kristýna Šajtošová in Veronika Valdés, ki se kot izvajalci in soavtorji vsak na svoj način spoprijemajo z razmerami, v katerih »družbeni dogovori pogosto pomenijo tudi dogovor o destrukciji«, in v tem plesnem omnibusu lovijo duha konstruktivnih kolektivnih akcij. Scenografijo, luč in kostume je zasnovala Petra Veber, avtor glasbe pa je Eduardo Raon.