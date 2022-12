Pod egiptovskim peskom je še ogromno skrivnosti

Urška Furlan je pravkar postala doktorica znanosti na področju egiptologije, in sicer na Univerzi Swansea v Walesu, kamor je pred štirimi leti odšla na študij kot umetnostna zgodovinarka ter z že nekaj kilometrine izkušenj s terenskega dela pri izkopavanjih v Egiptu. V disertaciji je obravnavala amulete v egiptovski delti Nila v prvem tisočletju pred našim štetjem. Ukvarjala se je z njihovo tipologijo in trgovino, pri tem pa zaobjela kakšnih dvajset najdišč v spodnjem Egiptu. Po dr. Bernardi Perc, ki je delovala v sredini 20. stoletja, je šele druga Slovenka, ki je doktorirala iz egiptologije. Te dni se je virtualno pridružila predavateljem na mednarodni egiptološki konferenci Egiptologija in Slovenci, ki so jo ob 100. obletnici odkritja Tutankamonove grobnice in 200. obletnici Champollionovega razvozlanja hieroglifov gostili v Narodnem muzeju Slovenije.