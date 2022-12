Nepreslišano: Dominika Švarc Pipan, ministrica za pravosodje

V javnosti se je na mojo žalost, tudi po nekoliko neustreznih in celo zavajajočih pripovedih vodstva vrhovnega sodišča, ustvarilo mnenje, da se jaz s tem vprašanjem ne želim ukvarjati. To seveda absolutno ni res. Skupaj z ekipo se intenzivno ukvarjamo z vprašanjem prostorske problematike ljubljanskih sodišč. Projekt izgradnje sodne palače smo začasno zamaknili iz dveh ključnih razlogov. Prvi je javnofinančna situacija, ki preprosto ne omogoča zadostnih sredstev, da bi ta projekt izpeljali. Ta zgradba bi samo v fazi projektiranja stala osem milijonov evrov, nova sodna zgradba pa je, kot je bila predvidena, ovrednotena na skoraj 200 milijonov evrov. Tukaj tiči tudi drug razlog, zakaj sem se odločila ta projekt zamakniti. To se mi zdi namreč precenjena vrednost takšnega projekta. Lahko, da bi bila upravičena, vendar ko sem prišla na ministrstvo, sem ugotovila, da niso bile narejene nikakršne analize potreb, tako da nimamo realne slike o dejanskih potrebah ljubljanskega sodišča. Občutek je, da je bil ta projekt delan precej na pamet.