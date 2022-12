Aktivisti so trpinčenja živali obtožili tudi klavnico Rače

Društvo AETP, ki javnost seznanja z razmerami v sodobni slovenski živinoreji in mesni industriji, je skrivaj posnelo dogajanje v klavnici Kmetijske zadruge (KZ) Rače. Trdijo, da tam z živalmi ravnajo nehumano. Vodstvo zadruge to ostro zavrača in hkrati protestira proti »nepooblaščenim vdorom« v njihov obrat.