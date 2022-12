Vse karte so zopet označene in premešane. Lastnosti kvartopircev z vsemi njihovimi slabimi, no, morda tudi dobrimi, lastnostmi in reagiranji so tudi znane. Mesto kartanja je ista, že več kot 30 let stara razmajana miza. Zneski, za katere mečejo »hudičeve podobice«, so čedalje višji – a čedalje večkrat izgubijo. Skratka: pri tem zapeljivem poslu je za nekatere čedalje manj veselja pri medsebojnem kartanju. Celo goljufanje ni več užitek. Pa še ti presneti »kibici« s strani motijo na volitvah. In tako lepo bi se lahko imeli! Na 11. kongresu SDS v Slomškovih zavodih v Mariboru leta 2017 je od 666 članov za predsednika stranke Janeza Janšo samo 5 glasovalo proti njemu. Na 12. kongresu leta 2021 v Slovenskih Konjicah pa je od 656 glasovalcev proti glasovalo že 6 udeleženih. Skratka, takšen »viden napredek demokracije« v štirih letih za en cel glas. »Želje po spremembah« niso značilne samo za to stranko in njenega vodjo, temveč tudi za skoraj vse ostale. Sicer pa spoznanja in »razsvetlitve« posameznikov in strank nikoli ne pridejo same od sebe. K temu običajno pripomorejo, kot rečeno, volitve, ki so priložnost, da iz svojih »načelnih« razlogov, ko ugotovijo, da v svojih strankarskih sredinah ne bodo več dosegli ničesar, prestopijo v druge stranke oz. gibanje. Nekatere stranke in posamezniki se sicer v celoti izgubijo v tem kvartopirskem poslu, drugi preprosto ne pridejo več k mizi. Ampak kdo bi jim zameril? Oziroma svoje so dosegli in zaslužili. Naprej bo že kako. Saj imajo še kakšnega skritega aduta kje na kakšni banki v tujini, ali pa vsaj lep razgled na morje ali pa kakšno gibanje.

Številni spreobrnjenci in seveda tudi pošteni kvartopirci pa pozorno gledajo drug drugemu pod prste ter na označene karte. Hkrati pa upajo, da sprememb volilnega zakona tudi še ne bo tako kmalu. Sedaj bo menda vsaj štiri leta mir. Samo malo se je še treba potruditi, da jih ne bo motila in zalotila policija. S Cerkvijo ne bo problem, bodo že dobili odpustke, ko ji bodo dovolili še kakšen golosek v gozdu ali pa kakšno nadomestilo za izgubljen zaslužek. Saj ni neznano, da te imajo božji služabniki veliko bolj radi, če jim primakneš kakšen sold. No, pa še kakšna maša za domovino ni odveč.

Ja nimajo pa vsi sreče v življenju. V Iranu so pred kratkim usmrtili Mohsena Šekarija, ki je prvi protestnik, ki so ga usmrtili zaradi sodelovanja na protestih po smrti 22-letne Kurdinje Mahse Amini. Ta je septembra umrla v policijskem pridržanju, potem ko jo je aretirala moralna policija, ker naj ne bi pravilno nosila hidžaba.

No, v Sloveniji so bile v preteklih dveh letih prejšnje Janševe vlade »samo« globe. Je pa politika »moralno« vplivala na policijo, da je reagirala ob branju ustave. Pa niso kontrolirali pravilnosti branja. Danes so zopet spori med kvartopirci glede podrejanja policije in njenega obvladovanja. Paravplivneži svetujejo vladi, kako naj se varuje. Druge okoliščine, isti problemi. In zanimivo: nekateri, ki kolesa še na daleč niso videli, se danes izgovarjajo na vrednote, ki jih rušijo. No, tudi nekateri kolesarji vrtijo pedala v prazno na sobnem kolesu.

V primeru Golob-Bobnar obstaja neko navijaško politično nogometno ali kartaško razmišljanje, ki nima nobene zveze z realnostjo, argumenti, strokovnim delom, zakonitostjo in še s čem. Tudi trenutnim oblastnikom smo morda na volitvah preveč zaupali. Vsi, skupaj s spreobrnjenci, so nas že prevečkrat preslepili. To pomeni, da jih je treba neprestano nadzirati. Verovanje v prvega med ministri kot v boga, brez tega, da človek vendarle vidi dejstva in argumente ali jih zanikuje, kar delajo trenutni oblastniki, pa vendarle ne vodi v pravo smer. Ja, čim pridejo ti kartači k mizi, bi vsakdo rad takoj dobil partijo, spremenil pravila sebi v prid, ne pa vsem ostalim. In če se le da, še malo pogoljufal.

