Pred slabim mesecem je vsa koalicija trdno stala za Bobnarjevo. Poslanska skupina Svoboda: »Še naprej v polni meri zaupamo ministrici in bomo soglasno zavrnili interpelacijo … tudi to prispeva k ozaveščanju o izjemno kakovostnem delu aktualne ministrice za notranje zadeve in njene pozitivne politične prezence.« Kar čez noč pa so obrnili ploščo in podprli Golobovo početje. Razumela sem, da kar tako, še brez argumentov, ker je pač njihov in svojemu predsedniku je treba zaupati. Ali lahko to spominja že na neko drugo stranko?

A še bolj kot svoje poslance bo Golob moral prepričati volilce. Pred sabo nima desničarjev, ki brezpogojno podpirajo vlado in so tiho pri njenem morebitnem spornem početju. Moral bo odstraniti vsaj nekaj dvomov: da nima dvojnih meril, ko kritizira SDS, da mu je samo nagajala pri zakonu o vladi, on pa hkrati onemogoča ministrici, da bi sestavila ekipo, ki ji zaupa; da ne držijo očitki o poskusih političnega vplivanja na policijo, ki jih navajata Bobnar in Lindav; da ne želi tako kot Janša nezakonito »čistiti« po policiji; da ni samo dober podjetnik ter neizkušen politik pod vplivom nekaterih svetovalcev in njihove računice; da se za njegovo prijazno pojavo morda ne skriva avtokrat. In kaj ima z varnostnikom Milošem Milovićem. Že Cerar in Šarec sta nas razočarala, nas bo zdaj še on?

Ker je spor večplasten, ne poznamo podrobnosti – in jih nikoli ne bomo – zato je naša presoja, kdo od nasprotnikov ima prav, odvisna od soočenja njihovih argumentov. Na primer o tem, kaj so in kaj niso pritiski na policijo. Spor med policijo in Golobom je nastal tudi zaradi varnostne službe, ki jo je premier priključil generalnemu sekretariatu vlade. Je to posledica neupoštevanje stroke ali nič neobičajnega? Bi lahko spore, ki jih policijski sindikat sploh ni zaznal, rešili s konstruktivnimi pogovori, ali ministrici ni preostalo drugega, kot da je šla in razburkala javnost?

In kaj pravijo na Golobovi strani?

Avtonomija policije je omejena na operativno samostojnost in nanjo, glede na poročila, se niso izvajali nikakršni politični pritiski. Generalnega direktorja policije imenuje (ali pač ne imenuje) vlada kot kolektivni organ in ne samostojno minister. Pozitivna ocena strokovnosti še ne pomeni, da ga mora imenovati. Če predsednik vlade povabi generalnega direktorja policije na pogovor, to ni politično vmešavanje. Način varovanja predsednika vlade, s katerim se Lindav ni strinjal, je v preteklosti uporabljal že J. Drnovšek. Varovana oseba mora imeti zaupanje v tiste, ki izvajajo varnost.

Golob je pred volitvami obljubil, da bo treba poklicati na odgovornost vse v policiji, ki so v času Janševe vlade delovali nezakonito, celo protiustavno, neetično in nestrokovno. Zanimiv je pomislek, zakaj se ministrica in v. d. generalni direktor policije nista oglasila takoj, ko sta zaznala »politične pritiske«, ampak šele zdaj, ko ni bil Lindav imenovan za polni mandat. To vzbuja sum glede pravih motivov. Gre za prevelik ego in rivalstvo? Ministra SD in Levice zatrjujeta, da Golob nad njimi ne izvaja nobenih pritiskov.

Ironično bi bilo dejstvo, da zdaj Tatjano Bobnar branijo ti, ki so jo klevetali in odžagali v Janševi vladi, če ne bi vedela, da to počno, da bi osramotili Goloba. Izrazito je bilo v Tarči, ko mu je poslanec SDS hotel podtakniti vse, kar so sami počeli: avtokracijo, policijsko državo, prevzem medijev, potop Slovenije … Tudi zato bi bilo bolje, če do tega spora ne bi nikoli prišlo. Žal še ne vemo, kje vse in kakšne posledice bo prinesel.

Nataša Pirc Musar pa molči. Ima tudi ona svoje razloge?

Polona Jamnik, Bled