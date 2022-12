Protestniki zahtevajo nove volitve in odstop predsednice Dine Boluarte, ki je po aretaciji levičarja Castille zaradi poskusa razpustitve kongresa in vladanja z dekreti, nastopila položaj.

Boluarte je poskušala zmanjšati napetosti potem, ko so spopadi s privrženci odstavljenega predsednika ob koncu tedna zahtevali prvi smrtni žrtvi. Napovedala je, da bodo nove volitve namesto leta 2026 že leta 2024, obenem pa je razglasila izredne razmere, kjer so napetosti največje.

V več večjih mestih, kot so Arequipa na jugu, Cusco na jugovzhodu in Libertad na severu, so bile danes postavljene nove cestne zapore.

V nedeljo so spopadi med protestniki in policijo v južnem mestu Andahuaylas terjali dve smrtni žrtvi in najmanj pet ranjenih, vključno s policistom. Že v soboto je bilo tam ranjenih 16 civilistov in štirje policisti. Po poročanju radia RPP je bila zažgana tudi policijska postaja v mestu Huancabamba v pokrajini Apurimac.

V nedeljo popoldne je državni kongres, v katerem imajo večino desne stranke, sklical izredno sejo, da bi razpravljal o krizi, vendar jo je moral prekiniti po tem, ko je prišlo do fizičnih obračunavanj.

V nedeljo se je v Limi zbralo do 2000 ljudi, ki so vzklikali gesla v podporo Castillu in proti novim oblastem. Sindikati in organizacije, ki zastopajo staroselce, pa so pozvali k stavki za nedoločen čas od torka dalje. Zahtevajo razpustitev kongresa, predčasne volitve, novo ustavo in izpustitev Castilla iz zapora.

Castillovo 17-mesečno vladanje je zasenčilo šest preiskav proti njemu in njegovi družini, množični protesti, ki so zahtevali njegovo odstavitev in boj za oblast s kongresom. Peru je v zadnjih šestih let zamenjal šest predsednikov.